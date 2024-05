Takiego laptopa ma tylko ta firma. Mnóstwo nowości od Huawei

Właśnie w Dubaju, skąd nadajemy, miała miejsce premiera nowych produktów Huawei, które stanowią spory krok w rozbudowie portfolio firmy. Na czele prezentacji znalazły się HUAWEI WATCH FIT 3 i HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, nowe smartwatche z serii WATCH, które oferują zaawansowane funkcje sportowe i zdrowotne.

Nowe smartwtache Huawei

HUAWEI WATCH FIT 3 to ma być przykładem połączenia nowoczesnego designu z funkcjonalnością. Nowy model różni się od poprzednich generacji zegarków HUAWEI głównie poprzez zmieniony kształt, większy ekran Hybrid AMOLED o przekątnej 1,82 cala oraz dodatkowy przycisk, który ułatwia korzystanie z funkcji smartwatcha. Dzięki tym zmianom użytkownicy mają zyskać lepsze możliwości treningowe, monitorowania zdrowia i codziennej aktywności. Zegarek oferuje ponad 100 trybów treningowych, a także dokładne monitorowanie parametrów takich jak tętno, jakość snu, poziom stresu czy cykl menstruacyjny. Warto też podkreślić, że HUAWEI WATCH FIT 3 jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych, co powinno rozszerzyć grono potencjalnych odbiorców.

Natomiast HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition to zdecydowanie model z segmentu premium, który wyróżnia się nie tylko zaawansowanymi funkcjami zdrowotnymi, ale również trwałością i eleganckim designem. Korpus i bransoleta wykonane z tytanu pokrytego diamentopodobną powłoką (DLC) zapewniają nie tylko wyjątkową estetykę, ale także wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Zegarek umożliwia monitorowanie aż 8 parametrów zdrowotnych i oferuje baterię, która wytrzymuje nawet do 21 dni na jednym ładowaniu w trybie superoszczędnym. Jeśli należycie do osób ceniących sobie nie tylko funkcjonalność, ale także wyrafinowany design, to może być propozycja dla Was.

Nowy laptop Huawei MateBook X Pro 2024

W dziedzinie komputerów, Huawei zaprezentował nową wersję HUAWEI MateBook X Pro 2024, który jest nie tylko jednym z najlżejszych laptopów z wydajnym procesorem Intel Core Ultra 9, ale także wyróżnia się estetycznym designem i inteligentnymi rozwiązaniami. Jest niezwykle smukły i lekki, ale jednocześnie powinien być niezwykle wydajny.

Nowy tablet HUAWEI MatePad 11.5” S (PaperMatte Edition)

HUAWEI MatePad 11.5” S (PaperMatte Edition) to tablet nowej generacji, który został wyposażony w matowy ekran zapewniający wygodne korzystanie nawet w pełnym słońcu na zewnątrz. Jego innowacyjna konstrukcja ekranu eliminuje 99% zakłóceń światła, co przekłada się na lepszą jakość obrazu i czytelność treści. Dodatkowo, MatePad 11.5” S oferuje wysoką rozdzielczość, częstotliwość odświeżania 144 Hz oraz proporcje ekranu 3:2, co zdaniem producenta pozwala cieszyć się komfortowym oglądaniem filmów, czytaniem tekstu czy pracą kreatywną. To model znajdujący się półkę wyżej, niż testowany przez nas niedawno MatePad PapperMatte.

Warto również wspomnieć o nowych słuchawkach HUAWEI FreeBuds 6i, które charakteryzują się ulepszoną redukcją szumów, co zapewnia lepszą jakość dźwięku i komfort użytkowania. Słuchawki te są idealnym dodatkiem do smartfonów Huawei, oferując użytkownikom możliwość cieszenia się ulubioną muzyką bez zakłóceń zewnętrznych.

Ceny i dostępność nowych urządzeń Huawei

HUAWEI WATCH FIT 3. Cena detaliczna za wersje z paskami z fluoroelastomeru lub nylonu wynosi 699 zł, zaś za wersję z paskiem skórzanym 799 zł. Jednakże, w okresie od 7 maja do 23 czerwca 2024 r., trwa specjalna oferta premierowa, gdzie cena każdego zegarka z serii HUAWEI WATCH FIT 3 zostanie obniżona o 100 zł. Warto zaznaczyć, że wersja w kolorze pistacjowym będzie dostępna wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta na stronie huawei.pl.

Kolejnym zegarkiem wartym uwagi jest HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, którego sugerowana cena detaliczna wynosi 2799 zł. Jednakże, również w okresie od 7 maja do 23 czerwca 2024 r., obowiązuje oferta premierowa, gdzie cena tego smartwatcha zostanie obniżona o 200 zł.

Jeśli chodzi o inne produkty Huawei, takie jak HUAWEI Watch GT 4 41 mm w kolorze zielonym, sugerowana cena detaliczna wynosi 1099 zł, ale dzięki ofercie premierowej od 7 maja do 2 czerwca 2024 r., cena tego modelu będzie niższa o 100 zł. Natomiast sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeClip w nowym kolorze beżowym to 899 zł.

Tablet HUAWEI MatePad 11.5” S, laptopy HUAWEI MateBook X Pro 2024, HUAWEI MateBook 14 2024, a także słuchawki HUAWEI FreeBuds 6i zadebiutują w Polsce 4 czerwca 2024 r., jednakże szczegółowa dostępność, rekomendowane ceny oraz oferta premierowa tych modeli zostaną podane bliżej terminu premiery.

Warto również wspomnieć o konkursie organizowanym przez sklep internetowy huawei.pl, gdzie uczestnicy mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody takie jak HUAWEI Pura 70 Pro, HUAWEI MateBook 14 2024 czy HUAWEI MatePad 11.5” S. Aby wziąć udział w konkursie, należy zapisać się na newsletter oraz odpowiedzieć na pytanie dotyczące najnowszych produktów Huawei i ich wpływu na użytkownika.