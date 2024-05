Garmin Vivoactive 5 za niewiele ponad 1000 zł

Garmin nie bez powodu jest jednym z najpopularniejszych producentów smartwatchy. Marka do niedawna była kojarzona przede wszystkim przez entuzjastów aktywności fizycznych, którzy chwalili sobie możliwości tych zegarków pod względem monitorowania zdrowia i formy fizycznej. Od kilku lat jednak poszerza swoją ofertę o zegarki stworzone z myślą o zwykłych użytkownikach i z powodzeniem podgryza rynek zdominowany przez Apple Watch i Samsung Galaxy Watch. Możliwe stało się to głównie za sprawą wprowadzenia do oferty modeli z ekranami AMOLED, które dają znacznie większe możliwości niż ekrany MIP. Świetnym tego przykładem jest właśnie najnowszy Garmin Vivoactive 5.

Ten zegarek debiutował pod koniec zeszłego roku i był pierwszym z tej serii, który wyposażony został właśnie w świetny, kolorowy i dotykowy wyświetlacz. W połączeniu z jego uniwersalnymi rozmiarami (koperta 43 mm), świetnie sprawdzi się zarówno na męskim jak i damskim nadgarstku. Tym bardziej, że do wyboru mamy aż cztery kolory: czarny, granatowy, fioletowy oraz kremowy. Największą zaletą tego modelu była całkiem sensowna cena, która obecnie jest jeszcze bardziej atrakcyjna. Na polskim Amazonie jest on dostępny za nieco ponad 1016 złotych i to w każdej wersji kolorystycznej. To cena niższa o ponad 200 złotych od najtańszych ofert w innych polskich sklepach i chyba jak do tej pory jedna z najlepszych promocji na ten model.

W zamian za nieco ponad 1000 złotych dostaniecie świetny, uniwersalny smartwatch, który nie tylko doskonale sprawdzi się jako zegarek sportowy, ale również w bardziej uniwersalnych zastosowaniach. Dzięki wykorzystaniu wyświetlacza AMOLED mamy tutaj dostęp do bogatej oferty tarcz, dzięki czemu możemy idealnie dopasować go do własnych upodobań. Ekran świetnie sprawdza się także w przypadku powiadomień, które wyświetlane są w całości, nawet ze zdjęciami. Możemy również za jego pośrednictwem odbierać i odrzucać rozmowy, a do tego mamy płatności zbliżeniowe - Garmin Pay, które działają niemal w każdym polskim banku. Warto też przy tym pamiętać, że Vivoactive 5 bez problemu zapewni 5-7 dni aktywnego korzystania bez konieczności ładowania, posiada wbudowany GPS do śledzenia aktywności i oczywiście świetny monitor tętna - Garmin Elevate 4. Jak za nieco ponad 1000 złotych to obecnie rewelacyjna oferta. Więcej szczegółów na jego temat znajdziecie w naszej recenzji.