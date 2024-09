Cupra Terramar to kolejny SUV tej hiszpańskiej marki o mocno sportowym charakterze. Auto oparte jest na platformie MQB Evo, tej samej co np. Formentor. Terramar jest nieco dłuższy (o kilka cm), wyższy i szerszy od wspomnianego Formentora (hit nie tylko polskiego rynku), ma też nieco mniej ścięty dach, co przekłada się na sporo większy bagażnik: 602 zamiast 450 litrów. Mówi się, że Terramar ma zastąpić równolegle oferowanego SUV-a: Ateca.

Gama silnikowa

Podstawową jednostką napędową dla Cupra Terramar jest doskonale znany z innych aut grupy Volkswagena (np. Golfa) 1.5 eTSI Mild Hybrid ze skrzynią DSG o mocy 110 kW (150 KM). Polecam obejrzeć porównanie 1.5 eTSI z 2.0 TDI w Passacie. No właśnie… Diesla w Terramar nie będzie, przynajmniej póki co. Powyżej wspomnianego 1.5 TSI będzie oczywiście dostępny 2.0 TSI w dwóch wariantach mocy: 150 kW (204 KM) oraz 195 kW (265 KM) – tutaj już jako Cupra Terramar VZ. W obydwu przypadkach będzie oferowany napęd na cztery koła 4Drive.

Hybryda Plug-In

Najciekawszą opcją, jak się wydaje, na układ napędowy dla Cupry Terramar jest hybryda Plug-In na bazie silnika 1.5 TSI. To ten sam układ, który zagościł np. w Passacie, Tiguanie, Kodiaqu, Golfie, a także Skodzie Superb Hybrid którą miałem okazję testować. Dostępne będą dwa poziomy mocy: 150 kW (204 KM) oraz 200 kW (272 KM). Różnica sprowadza się do innego zestrojenia całości, przy czym najbardziej chodzi o wyższą moc silnika spalinowego. Akumulator – 19,7 kWh netto – jest ten sam.

Choć Cupra wspomina o zasięgu „przekraczającym 100 km” w trybie elektrycznym, to patrząc na to, jak daleko zajechał Superb, można być spokojnym, że to będzie raczej bliżej 150, niż 100 km :)

W najmocniejszych wersjach – 2.0 TSI 265 KM oraz eHybrid 272 KM – Cupra Terramar VZ ma być wyposażona w wyczynowe hamulce Akebono z sześciotłoczkowymi zaciskami na powiększonych i perforowanych tarczach hamulcowych.

Interesujące wydaje się podzielenie gamy układów napędowych pomiędzy Formentora, a Terramar. Ten pierwszy jest dostępny z 2.0 TSI 333 KM, podczas gdy Terramar nie ma tej opcji. Można jednak założyć, że jest to tylko kwestią czasu, kiedy i taki wariant będzie dostępny :)

Cupra Terramar we wnętrzu

Teoretycznie podobny, ale jednak inny projekt kokpitu względem Formentora. Cupra Terramar ma inaczy tunel środkowy z ciekawym przetłoczeniem. Inaczej pomyślano też boczki drzwi, co nadaje odmiennego charakteru obydwu samochodom.

Ekran systemu inforozrywki ma 12,9 cala – dokładnie takiej samej wielkości i z tym samym oprogramowaniem, co w przypadku Formentora. To MIB 4 ze skórką Cupry, który zagościł już w autach grupy Volkswagena i który działa dużo lepiej, niż wcześniej stosowane rozwiązanie.

Cena i limitowana seria America’s Cup

Polskie ceny na Cupra Terramar nie zostały jeszcze niestety podane, spodziewałbym się jednak że będzie to oczko powyżej tych, z Formentora, który zaczyna się od około ~151 tys. zł za 1.5 eTSI mHEV.

Ciekawostką jest limitowana do 1300 egzemplarzy seria Terramar America’s Cup z ekskluzywnymi felgami 20” oraz laserowo wygrawerowane logo America’s Cup na słupkach B. We wnętrzu pojawić ma się skóra w kolorze Moonslate, a same fotele to kubełki. Do napędu służyć mają tylko najmocniejsze układy napędowe czyli 2.0 TSI 265 KM oraz eHybrid 272 KM.