Samochód typu kombi powinien być przestronny i praktyczny, powinien umożliwić wyjazd rodzinny na wakacje, w odwiedziny do bliskich, na cotygodniowe zakupy, także po materiały na „mały” remont w domu. Służy też jako pojazd do codziennego dojazdu do pracy. No właśnie, w definicję „kombi” wpisane jest słowo „uniwersalność” i auta tego typu często są jedynymi pojazdami w rodzinie. Nie ma wątpliwości, że Skoda Superb od wielu już lat oferuje tą uniwersalność, jako połączenie rekordowej w segmencie przestronności i praktyczności. Trudno też nie zauważyć, że kolejne generacje coraz mocniej podgryzają wyższe segmenty bogatym i coraz bardziej zaawansowanym wyposażeniem i coraz to lepszym wykończeniem wnętrza. Do tej listy argumentów dołącza teraz napęd hybrydowy typu Plug-In jako kolejny element podkreślający uniwersalność tego samochodu. Nie po raz pierwszy w przypadku Superba, ale pierwszy raz z tak dużym zasięgiem w trybie elektrycznym – mocno przekraczającym 100 km.

Skoda Superb 2024, którą mieliśmy okazję zobaczyć już kilka miesięcy temu (relacja z premiery statycznej), wjeżdża na nasze drogi i będzie oferowana z szeroką układów napędowych, szczególnie jak na dzisiejsze czasy. Obok klasycznych dla tego segmentu silników benzynowych i diesla (2.0 TSI oraz 2.0 TDI, także w odmianie 4x4), dostępny będzie 1.5 eTSI Mild Hybrid, jak również hybryda Plug-In oparta na silniku benzynowym 1.5 TSI, ale z akumulatorem o naprawdę dużej pojemności: 25,7 kWh. Podczas pierwszych jazd próbnych sprawdziłem na jaki rzeczywisty zasięg elektryczny może liczyć właściciel Skody Superb Kombi iV PHEV.





Skoda obiecuje, że „na pełnej baterii” Superb iV Plug-In Hybrid przejedzie „ponad 100 km”, ale jak się okazuje to mocno bezpieczne zapewnienia, bo startując samochodem w najwyższej specyfikacji Laurin & Klement i z akumulatorami na 99% przejechałem po portugalskich drogach ponad 144 km (wg map Google). Przejazd odbył się w mieście, drogami międzymiastowymi, a także serpentynami górskimi. Czy 150 km jest możliwe w trybie EV? Owszem, a nawet więcej :) Podstawa to naładować auto na maksimum.

I co zmienia to, że hybryda Plug-In może przejechać w trybie elektrycznym nawet 150 km? Przede wszystkim to, że taka Skoda Superb iV PHEV zapewni możliwość bezemisyjnego poruszania się nie tylko w obrębie nawet dużego miasta (np. codzienny dojazd z jego obrzeża do centrum), ale także wówczas gdy mieszkamy te 20-40 km poza jego obszarem. Jeśli nasz plan dnia wiąże się z koniecznością odwiezienia rano dzieci do szkoły, później przejazd do biura, po południu powrót i jeszcze wyjazd na zakupy, to może nie być czasu na podładowanie akumulatorów w trakcie dnia, a właśnie wówczas przyda się tak duży, mocno przekraczający 100 km zasięg elektryczny.

Choć nie miałem sposobności testować zasięgu na drogach szybkiego ruchu (np. autostrada), to Skoda Superb iV PHEV przy 120 km/h i tak powinna przejechać ~85 km – i to przy założeniu tego samego zużycia energii, jak w przypadku poprzedniej generacji tego napędu, Superba iV.

A zużycie powinno być niższe, bo 2024 Skoda Superb iV Plug-In Hybrid ma zupełnie nowy inwerter AC-DC, który poprawia efektywność całości układu. Wyniki uzyskane przy prędkościach miejskich wskazują też na zmniejszenie strat generowanych przez skrzynię biegów DSG, poprzez którą silnik elektryczny napędza koła. Sporo poprawiono też w kontekście aerodynamiki samochodu, co jest szczególnie ważne w kontekście jazdy autostradowej.

Z kalkulacji wynika, że pojemność netto akumulatora to mniej więcej 20,5 kWh, co oznacza, że bufor wynosi ~5 kWh. Sporo i oznacza to, że nawet dłużej trwająca forsowna jazda z „pustym” akumulatorem nie będzie się wiązać z redukcją mocy systemowej. Przypominam bowiem, że pełną moc układu hybryda Plug-In zapewnia także wtedy gdy tryb elektryczny nie jest dostępny (komputer pokazuje 0% naładowania akumulatora).

Wspomnieć należy też o ładowaniu, bo w przypadku Skody Superb iV 2024 jest tu bardzo duży postęp. Po pierwsze: wbudowana ładowarka prądu przemiennego ma moc 11 kW, co przekłada się na możliwość odzysk pełnego zasięgu w mniej więcej 3 godziny. Po drugie, dostępne jest szybkie ładowanie prądem stałym (DC) o mocy 40 kW, wówczas 10-80% uzupełnimy w 26 minut. W przypadku korzystania z typowego gniazdka 230 V i 10 A ładowanie od 0 do 100% będzie trwać mniej więcej 10 godzin, czyli w ciągu nocy zdążymy naładować się do pełna. „Bateria” jest chłodzona i ogrzewana cieczą.

Jak jeździ Skoda Superb PHEV?

Gdy akumulatory są naładowane, Skoda Superb Plug-In Hybrid startuje domyślnie w trybie elektrycznym (e-mode). Silnik elektryczny o mocy 85 kW (116 KM) nie zapewnia sportowych osiągów, ale w zupełności wystarcza do sprawnego poruszania się po mieście, a także poza nim przy prędkościach typu 100 km/h. Gdy przełączymy w tryb hybrydowy, komputer stara się także korzystać z trybu elektrycznego tak długo jak to tylko możliwe, ale mocniejsze wciśnięcie pedału przyspieszenia wzbudza silnik spalinowy, podobnie jak jazda z większą prędkością typu 70-80 km/h. To właściwy algorytm działania z punktu widzenia efektywności i dynamiki jazdy. Dodatkowo, jeśli wyznaczymy cel w pokładowej nawigacji, komputer zadba o to, byśmy do celu dojechali z możliwie najniższym zużyciem energii i paliwa tak żonglując źródłami napędu, by korzystać z jego elementów w sposób optymalny.





Zmiany biegów w trakcie jazdy są naprawdę nieodczuwalne i zorientować się można niemal wyłącznie po wskazaniach komputera jeśli przełączy się DSG w tryb sportowy (manetką przy kierownicy) – widzimy wówczas oznaczenia S1, S2, S3 itd. Nie zaobserwowałem też szarpnięć podczas hamowania, co jest częstym problemem w hybrydach Plug-In. Samo włączenie silnika spalinowego jest ledwo odczuwalne i nie wiąże się z szarpnięciem ani dającym się zarejestrować ubytkiem dopływu mocy. Reakcja na „kickdown” bądź gwałtowne dodanie gazu (także na postoju) jest właściwa i określić ją można jako szybką, typową dla aut ze skrzynią biegów (konieczna redukcja). I tutaj ważna sprawa: „kickdown” zawsze daje dostęp do pełnej mocy obydwu silników (150 kW, 204 KM), nawet wtedy, gdy jechaliśmy w trybie elektrycznym. Osiągi nie powalają, bo czas 0-100 km/h wynosi 8,1 sekundy, ale nikt nie powiedział że jest to auto o sportowym charakterze.





Ogólny komfort jazdy jest bardzo dobry, szczególnie pod względem akustyki, bo oczywiście silnik spalinowy jest przez większość czasu wyłączony, ale nawet wtedy gdy jest aktywny, działa cicho. Zawieszenie Skody Superb Kombi iV Plug-In Hybrid jest komfortowe (jak to w Superbie), ale zauważalnie bardziej sprężyste niż w odmianie czysto spalinowej – wynika to oczywiście z większej masy samochodu – 1853 względem 1575 kg dla 1.5 eTSI MHEV – akumulatory swoje ważą. Nie ma jednak nieprzyjemnego dobijania na typowej głębokości nierównościach czy podczas pokonywania progów zwalniających.

Wspomnieć też należy, że Superb iV wyposażony jest w nagrzewnicę elektryczną, która pozwala na ogrzanie kabiny zimą także w trybie elektrycznym – nie ma konieczności włączania silnika spalinowego w tym celu.

Na temat przestronności i jakości wykończenia wnętrza Superba 2024 pisałem w materiale premierowym, nie będę się więc tutaj powtarzał, ale dopowiem, że system inforozrywki działa całkiem sprawnie i szybko – nie zaobserwowałem żadnych istotnych przycięć. Jest też intuicyjny, choć do ułożenia niektórych opcji trzeba się przyzwyczaić. Niepodważalną zaletą nowego Superba są oczywiście trzy wielofunkcyjne pokrętła na konsoli, które umożliwiają manualną zmianę temperatury klimatyzacji, włączenie ogrzewania bądź wentylacji foteli, a także zmianę siły nawiewu, profilu jazdy czy głośności systemu inforozrywki. Uwagi można mieć tylko do materiału, z jakiego zostały odlane: sprawiają wrażenie, że są wykonane z delikatnego plastiku.







Kamera 360 stopni ma wszystkie potrzebne widoki i całkiem dobrą jakość obrazu, choć nie topową.







Na jaki całkowity zasięg można liczyć?

Podczas pierwszych jazd próbnych nie miałem możliwości niestety sprawdzić zużycia paliwa w momencie gdy akumulatory są już wyczerpane, ale zakładając że nie będzie ono wyższe, niż w poprzedniku, a nie powinno, to przy baku o pojemności 45 litrów można liczyć na zasięg rzędu 700 km na drodze ekspresowej przy 120 km/h. Nie jest to oczywiście poziom diesla 2.0 TDI – niemal 1200 km (bak 66 litrów) – który jest dostępny dla Skody Superb, ale też diesel nie zapewni tak niskich kosztów codziennej jazdy po mieście. Coś za coś, ważne że wciąż jest wybór w dzisiejszych czasach.

Ile to kosztuje?

Cennik wersji spalinowych Skody Superb jest dostępny i cena wersji 1.5 eTSI MHEV DSG zaczyna się od ~150 tys. zł, ale niestety nie jest znana jeszcze polska cena Superba iV. Od atrakcyjności oferty zależeć będzie popularność tej wersji napędowej, szczególnie w Polsce, gdzie użytkownicy hybryd Plug-In nie mają praktycznie żadnych przywilejów względem aut spalinowych. Inaczej sytuacja wygląda w niektórych krajach europejskich, gdzie są strefy zeroemisyjne, w które PHEV w trybie elektrycznym może wjechać i parkować.





Wnioski i obserwacje

To właśnie napęd hybrydowy typu Plug-In jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem dla tak wszechstronnego i właśnie uniwersalnego samochodu jakim jest Skoda Superb iV. Szczególnie ten, najnowszej generacji z bardzo pojemnym akumulatorem, dzięki któremu przejechałem 144 km w trybie elektrycznym. Skoda Superb Kombi iV z takim napędem z jednej strony pozwala na tanie i komfortowe codzienne podróżowanie w trybie elektrycznym, a z drugiej w dłuższej trasie autostradowej zasięg liczony jest setkach kilometrów, dużych setkach kilometrów. Tak właśnie wygląda moim zdaniem praktyczne, komfortowe i wszechstronne auto o prawdziwie rodzinnym charakterze.

Przy tak dużym zasięgu w trybie elektrycznym Skoda Superb iV stanowi realną alternatywę dla elektrycznych kombi, których na rynku jest naprawdę niewiele. Oczywiście dla tych użytkowników, którzy rozważają wejście w świat elektromobilności, ale jeszcze nie wiedzą jak mocno i mają pewne obawy m.in. co do dostępności ładowarek na dłuższych trasach.





Wyjazd redaktora Antyweb na prezentację Skoda Superb do Portugalii odbył się na koszt i zaproszenie firmy Skoda. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.