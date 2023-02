Dwa miesiące – tyle potrzebował Chat GPT, by stać się zarazem najbardziej kontrowersyjnym i ekscytującym narzędziem AI w historii. Oburzył artystów, skruszył akademicki beton, pokonał naukowców i nawet pozwolił na wydanie książki. Szturmem zdobył popularność i błyskawicznie przebił się do mainstreamu, lądując w porannych wiadomościach. I to wszystko widać w liczbach, które są… imponujące.

„Nie możemy sobie przypomnieć szybszego wzrostu”

Myślicie, że TikTok i Instagram to historycznie najszybciej rosnące oprogramowania pod względem miesięcznej liczby aktywnych użytkowników? Nic bardziej mylnego. GPT wyprzedza je z łatwością. 100 milionów aktywnych użytkowników w dwa miesiące. TikTok potrzebował 9 miesięcy na osiągnięcia takiego wyniku, a Instagram przebił tę barierę dopiero po ponad dwóch latach.

Jak podaje Insider, badania nad liczbą aktywnych użytkowników zostały przeprowadzone przez szwajcarski bank UBS. Analitycy uważają, że GPT ma wszystko, by ubiegać się o miano najszybciej rosnącej aplikacji w historii.

„W ciągu dwudziestu lat podążania za przestrzenią internetową nie możemy sobie przypomnieć szybszego wzrostu w konsumenckiej aplikacji internetowej” – USP

Skąd taka popularność? Cóż, powodów jest wiele. Chat GPT jest świetnym generatorem tekstu, który potrafi odpowiadać z dużą precyzją – choć nie zawsze idealnie – na zadane pytania, tworzyć opowiadania, rozwiązywać zadania matematyczne, czym wzbudza zainteresowanie nie tylko technologicznych geeków, ale i cyberprzestępców. Przede wszystkim jest jednak historyczną ciekawostką, która na długo zagości w kulturze popularnej. Jest jak wiedza barowa, bo wszyscy intrygują się „tym nowym botem co pisze teksty”. I tak generuje się kosmiczne liczby.

Z miesiąca na miesiąc coraz szybciej

Według UBS z grudnia na styczeń liczba aktywnych użytkowników miesięcznie praktycznie się podwoiła, bo jeszcze pod koniec starego roku oscylowała w okolicy 57 milionów. W styczniu średnia unikalnych użytkowników wynosiła dziennie 13 milionów, gdzie w grudniu liczba ta mniejsza była prawie o połowę. A przypomnijmy, że pierwszy milion stuknął już po pięciu dniach od uruchomienia.

Wszystko wskazuje na to, że przyszłość GPT może być tylko lepsza. Interesują się nim inwestorzy i uczelnie, wiele mówi się o kolejnych etapach rozwoju narzędzia. Nie można zapominać jednak o najważniejszym – czas w końcu zacząć go monetyzować. Open AI wciąż szlifuje plan subskrypcyjny, ale pierwsze szczegóły zarabiania na GPT zdążyliśmy poznać. Firma najpierw badała teren formularzami i dała użytkownikom okazję do wypowiedzenia się na temat możliwych opłat, a dziś już oficjalnie dowiedzieliśmy się o pierwszych szczegółach subskrypcji GPT Plus. Co dokładnie zmienia płatny pakiet i jakie są jego korzyści? Po te informacje odsyłam do publikacji Kamila.

