ChatGPT napisało piosenkę w jego stylu. Nick Cave: "ten utwór ssie"

To raczej bardzo prosta diagnoza opisująca jakość tego, co wypluł ChatGPT. Znany muzyk - Nick Cave, jest jednym z bardziej utytułowanych twórców, a także jednym z bardziej rozpoznawalnych tekściarzy. Wielokrotnie udowadniano, że ChatGPT potrafi robić naprawdę ciekawe rzeczy, jednak Cave'owi absolutnie to się nie spodobało.

Muzyk nie podzielił entuzjazmu swoich fanów i nie widzi w sztucznej inteligencji cech pozwalającej na oddelegowanie jej zadań, które dotychczas wykonywali jedynie ludzie. Kiedy poproszono ChatGPT o napisanie tekstu piosenki "w jego stylu" i pokazano mu wynik takiego eksperymentu, miał on stwierdzić, że utwór jest "do bani" i że "ssie". A to nie jedyne dosyć ostre słowa, które Cave skierował do owocu pracy AI, która jest bardzo głośna nie tylko w kręgu nowych technologii. ChatGPT bowiem jest często wspominane również w mediach głównego nurtu.

Warto jednak przy okazji opisać, kim jest Nick Cave. Jest australijskim piosenkarzem, poetym, kompozytorem i scenarzystą. Jest znany jako lider zespołu Nick Cave and the Bad Seeds oraz były członek grupy The Birthday Party. Jego wiodące style muzyczne to między innymi rock alternatywny, post-punk, gothic rock i rockabilly. Jego teksty dotyczą często tematyki mrocznej i "niepokojącej", a i jest w nich sporo poetyckiego sznytu. Ze względu na fakt, iż jego utwory są bardzo charakterystyczne - zyskał on wielu fanów na całym świecie.

W swoim cyklu newsletterowym "The Red Hand Files", Nick Cave odpowiedział na pytanie jednego ze swoich fanów, który wysłał mu tekst stworzony przez AI. Polecenie brzmiało: "wygeneruj piosenkę w stylu Nicka Cave'a.". Muzyk zdradził ponadto, że tego typu materiałów otrzymał znacznie więcej i we właściwie każdym przypadku miał on dokładnie te same odczucia. Jedną z łagodniejszych ocen legendy rocka było: "W dużym skrócie "nie czuję tego entuzjazmu wokół technologii (ChatGPT)".

Dodał również, że "koniec świata jest blisko, ten utwór jest do bani". Co prawda grzecznie podziękował swojemu fanowi za przesłanie tego materiału, ale okrasił to kolejną częścią swojej tyrady: "Z całym szacunkiem, ta piosenka to bzdury oraz kpina z tego, czym jest bycie człowiekiem"

Nick Cave uważa, że istotą sztuki są emocje

Czyli zdecydowanie coś, co mogą mieć tylko ludzie. Żadna AI nie dysponuje jakąkolwiek wrażliwością emocjonalną, bo nie ma "narzędzi" ku temu, aby je w naturalny sposób generować. Muzyk stwierdził, że muzyka, sztuka rodzą się ze skrajnych emocji (w jego przypadku stwierdził, że spory udział w tym ma zwyczajnie cierpienie - nawiązując do swojego wiodącego stylu).

ChatGPT może być w stanie napisać przemówienie lub esej, kazanie lub nekrolog, ale nie może stworzyć prawdziwej piosenki. Być może kiedyś będzie w stanie stworzyć piosenkę, która z pozoru jest nieodróżnialna od tej tworzonej bez człowieka, ale zawsze będzie to "replika" (wytwór maszyny)

I jest to racja. ChatGPT jest w stanie generować takie rzeczy bazując na tym, czego AI nauczyła się wcześniej. Pytanie tylko, gdzie znajduje się granica inspiracji i w którym momencie zaczynamy brodzić już na terenie plagiatu, kopii, repliki właśnie. Cóż, artyści nie do końca są przekonani do ChatGPT i ja się im wcale nie dziwię. W sztuce liczą się indywidualne emocje i sposób ich przeżywania (oraz metoda ich ekspresji). W przypadku AI jeszcze długo nie będziemy mogli mówić o jakiejkolwiek głębi emocjonalnej.