Narzędzie ChatGPT zdobyło ogromną popularność, za którą stoi jednak również potrzebna ogromna moc obliczeniowa. OpenAI do tej pory udostępniało swoją usługę za darmo i tak nadal będzie, ale pojawi się też płatny abonament - ChatGPT Plus, który da nieco większe możliwości.

Startuje ChatGPT Plus

Kwestia monetyzacji dostępu do usługi ChatGPT pojawiła się bardzo szybko, bo na utrzymanie serwerów OpenAI przeznacza spore środki. Sama spółka zresztą zapowiadała, że chce powiększać swoje przychody, a abonament wydaje się całkiem ciekawą opcją. W pierwszej kolejności ChatGPT Plus będzie dostępny tylko dla użytkowników Stanach Zjednoczonych. Osoby, które zapłacą 20 USD miesięcznie, dostaną szybciej odpowiedzi na swoje zapytania. OpenAI po prostu nada im w systemie większy priorytet i nie będą musieli czekać na swoją kolejkę, co czasami zdarza się w godzinach szczytu, gdy z narzędzia korzysta najwięcej osób. W przyszłości natomiast płacący abonenci szybciej niż reszta uzyskają dostęp do nowych funkcjonalności i poprawek.

Jak już wspominałem, w pierwszej kolejności abonament dostępny będzie tylko dla użytkowników w USA. W innych krajach pojawi się później, a wiele będzie pewnie zależało od listy oczekujących, na którą już teraz można się zapisywać. OpenAI przy okazji zbiera wartościowe informacje, pytając z jakiego kraju pochodzimy, do czego wykorzystujemy ChatGPT i wreszcie czy chcemy otrzymać informacje o dostępności do płatnej usługi. Wygląda na to, że wszystko idzie zgodnie z planem, a usługa ciągle się rozwija. Co prawda oficjalna lista zmian wprowadzona w ChatGPT nie jest zbyt szczegółowa, ale po ostatnich poprawkach z 30 stycznia, model powinien oferować większe możliwości matematyczne oraz lepiej sprawdzać fakty, które podaje. Nie ma niestety ani słowa na temat poszerzenia zbioru danych, na którym pracuje, nadal jest wiedza z 2021 roku.

OpenAI wyznacza standard dla konkurencji

Cena na poziomie 20 USD miesięcznie była małym zaskoczeniem, bo plotki o płatnym abonamencie pojawiły się już wcześniej i miał on kosztować ponad 40 USD. Wygląda jednak na to, że OpenAI dokonało sensownej rewaluacji wartości do jakiej daje dostęp. Programiści czekają przede wszystkim na dostęp do API (Application Programming Interface), czyli możliwości bezpośredniej komunikacji z modelem ChatGPT w swoich zastosowaniach. Zainteresowanie tą usługą z pewnością jest duże, ale póki można tylko zapisać się na listę oczekujących. Bezpiecznie można założyć, że dostęp do API będzie płatny i będzie to zapewne znacznie więcej niż 20 USD.

Główna funkcjonalność ChatGPT pozostanie cały czas darmowa, aby zapewnić odpowiednie zainteresowanie usługą i mieć dużą bazę testerów, na których można sprawdzać nowe rozwiązania. Jest to też swego rodzaju standard dla konkurencyjnych rozwiązań, jeśli pojawią się na rynku, to będą musiały zaoferować znacznie więcej w wersji płatnej niż tylko podstawowa funkcjonalność. A możliwości rozwoju tej technologii jest naprawdę sporo i trudno w tej chwili powiedzieć dokąd nas ta rewolucja zaprowadzi.

źródło grafiki: Depositphotos