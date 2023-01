Chat GPT potrafi pisać książki, zaginać wiedzą naukowców, tłumaczyć teksty i… blablabla – to już wiemy. Nie ma co jednak popadać w zbytnie zachwyty, bo bot od Open AI może też zostać wykorzystany do niecnych celów, co udowadniają badania przeprowadzone przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Jakich dokładnie? A no choćby masowego generowania wiadomości pshingowych

Skoro GPT może napisać opowiadanie, to nie będzie miał problemu z tworzenim fałszywy treści

Analitycy z Check Point Research odkryli podziemne fora rosyjskich cyberprzestępców, na których omawiane są strategie niebezpiecznego wykorzystania GPT. Nie jest ono co prawda dostępne na tamtejszym rynku, ale z odpowiednią wiedzą nie ma problemów z ominięciem zabezpieczeń i geofencingu.

Specjaliście wyrażają obawy, alarmując jednocześnie przed kryminalnym wykorzystaniem AI. Według Check Point Research Rosjanie mogą wykorzystać go do generowania fałszywych treści i tworzenia kampanii phishingowych. I mają na to dowody.

Rosjanie tworzą poradniki do omijania blokady regionalnej

Na zrzutach ekranu zamieszczonych na stronie Check Point Research widać użytkowników forum, rozważających nad możliwością wykorzystania kradzionej karty do przeprowadzenia procesu weryfikacji konta Open AI

Analitycy doszukali się też wielu poradników, tłumaczących jak ominąć blokadę regionalną, przy wykorzystaniu lewych numerów telefonu.

Sergey Shykevich – jeden z badaczy w Check Point Software – twierdzi też, że Chat GPT jest świetnym narzędziem dla rosyjskich cyberprzestępców, którzy nie posługują się językiem angielskim. Dzięki szybkim tłumaczeniom generowanym przez AI mogą tworzyć wiarygodnie wyglądające maile phishingowe.

„Cyberprzestępcy coraz bardziej interesują się ChatGPT, ponieważ stojąca za nim technologia sztucznej inteligencji może sprawić, że haker będzie bardziej wydajny” – Sergey Shykevich

Eksperci zaznaczają, że Open AI może być w przyszłości prawnie zmuszone do szkolenia sztucznej inteligencji w taki sposób, by automatycznie wykrywała nadużycia. Na razie jednak się na to nie zapowiada, co skrzętnie mogą wykorzystywać oszuści niezależnie od narodowości.

„Nie jest trudno ominąć ograniczenia OpenAI dla określonych krajów, aby uzyskać dostęp do ChatGPT. W tej chwili widzimy, jak rosyjscy hakerzy już dyskutują i sprawdzają, jak ominąć geofencing, aby wykorzystać ChatGPT do działań o charakterze kryminalnym. Uważamy, że próbują oni wdrożyć i przetestować ChatGPT w swoich codziennych operacjach przestępczych” – Check Point Software

