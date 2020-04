Najistotniejszą sprawą jest oczywiście natychmiastowa reakcja układu napędowego na gwałtowne wychylenie prawej stopy. To przewaga samochodów elektrycznych, której nie sposób zniwelować nawet bardzo skomplikowanym systemem turbodoładowania silnika spalinowego, ani tym bardziej ominąć konieczność redukcji o kilka biegów, by uzyskać moc bliską maksymalnej. Właśnie to sprawia, że realnie na drodze dużo przyjemniej jeździ się samochodem elektrycznym, a odbiór osiągów jest dużo lepszy.

Co jednak stoi za takim modelem działania napędu Audi e-tron? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że silniki elektryczne z natury mają bardzo dużą sprawność, co powoduje, że nie ma konieczności budowania skomplikowanych systemów ich chłodzenia. Jednak nawet bardzo wysoka sprawność – sporo powyżej 90% – przy bardzo dużej ogólnej mocy silnika powoduje, że do odprowadzenia jest całkiem sporo energii cieplnej – w bezwzględnych wartościach. Dlatego w e-tronie system chłodzenia silników ma aż 22 l pojemności i może oddać nawet 3 kW do ogrzewania kabiny – w zupełności zaspokaja tę potrzebę. Jest to jednak wystarczające na stosunkowo krótką metę. Gdyby e-tron miał być samochodem używanym na torze wyścigowym, to miałby wówczas wydajniejszy system chłodzenia. Przy właściwym dla takiego samochodu modelu użytkowania taki system chłodzenia jest w zupełności wystarczający.