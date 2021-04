Siri mówi: Apple będzie miało konferencję w przyszłym tygodniu

Apple co prawda nie potwierdziło jeszcze oficjalnie, że 20 kwietnia odbędzie się pierwsza w tym roku konferencja z nowymi sprzętami. Zrobiła to natomiast Siri. Wystarczy zapytać „kiedy jest kolejna konferencja Apple” by otrzymać odpowiedź, że będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu. Oczywiście trzeba to zrobić po angielsku (lub w innym wspieranym języku), gdyż wirtualny asystent na urządzeniach Apple do tej pory nie obsługuje języka polskiego — choć w ostatnim czasie pojawiły się nowe plotki, że firma stale pracuje nad wprowadzeniem pełnoprawnego, polskiego asystenta i jest szansa, że będziemy mogli z niego korzystać podobnie jak np. w Stanach Zjednoczonych.

Co się pojawi na konferencji? Pewniakiem jest nowy iPad Pro, być może pojawi się też odświeżony iPad mini — który według ostatnich informacji nie otrzyma wypatrywanego przeze mnie nowego wyglądu. Liczę też na AirTagi, o których słyszymy od dawna, jednak Apple wciąż ich nie zaprezentowało. Ich premiera zbiegać się będzie z nowościami, jakie pojawiły się w usłudze Lokalizator (Find My). Apple otworzyło się firmy trzecie dając im możliwość implementacji funkcji pozwalającym użytkownikom na śledzenie i odnajdywanie zagubionych sprzętów i akcesoriów.

Być może na konferencji pokazane zostaną słuchawki AirPods 3. generacji. O nich też się mówi głośno, choć poprzednio w kontekście jesiennej premiery. Niewykluczone, że do sprzedaży trafią wcześniej, tym bardziej, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podróbki wzorowane na dotychczasowych przeciekach i informacjach o ich wyglądzie. A co powiecie na nowe Apple TV? Firma ma pracować nad nowym modelem przystawki do telewizora zintegrowanej z głośnikiem HomePod. Nie sądzę jednak by na konferencji pokazano nowe MacBooki Pro z czipem M1 drugiej generacji (M1X). Te mogą pojawić się później — być może podczas WWDC.

Jak będzie w rzeczywistości? Jeśli Apple potwierdzi w najbliższych godzinach informacje pochodzące od Siri, to dowiemy się tego 20 kwietnia. Prezentacja z całą pewnością będzie nagranym materiałem online, który do sieci trafi o godzinie 19 czasu polskiego. Jeszcze za wcześnie by wrócić do tradycyjnych konferencji na żywo. Tegoroczna odsłona WWDC, podobnie jak w 2020 roku, przygotowana jest z myślą o aktywnościach online. Być może dopiero jesienna premiera iPhone’ów pozwoli Apple na powrót do tradycyjnych konferencji w Steve Jobs Theater z udziałem publiczności.