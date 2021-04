Apple od dłuższego czasu ma pracować nad swoimi gadżetami lokalizacyjnymi. To małe lokalizatory AirTags, które mają pomóc w odnajdywaniu np. zagubionych kluczy czy innych cennych przedmiotów. Przecieki na ich temat pojawiają się od przynajmniej kilkunastu miesięcy i wracają tak często, jak kolejne plotki o iPhone’ach, iPadach czy komputerach Mac. Wzmianki na temat tego typu rozwiązań pojawiały się też w kodzie kolejnych testowych odsłon iOS 14 — w szczególności iOS 14.3. Jednak Apple nie potwierdziło istnienia własnych AirTagów. Potwierdziło jednak, że otwiera dostęp do usługi Find My by inni producenci sprzętów i akcesoriów mogli korzystać z rozwiązań umożliwiających użytkownikom odnajdywanie ich z pomocą aplikacji Lokalizator.

Apple w opublikowanym wczoraj komunikacie prasowym potwierdziło rozszerzenie programu Made for iPhone (MFi) o dodatkowe możliwości wykorzystujące sieć Find My. Pozwoli to zewnętrznym producentom na tworzenie urządzeń i akcesoriów, które użytkownicy sprzętów Apple będą mogli dołączyć do jednej sieci i w razie konieczności odnaleźć je przy pomocy dedykowanej aplikacji. Działać ma to na tych samych zasadach, co odnajdywanie iPhone’a, iPada, komputera Mac i słuchawek Apple AirPods.

Odnajdywanie zagubionych przedmiotów z aplikacją Lokalizator. Apple otwiera się na zewnętrznych producentów

Wystarczy aplikacja Lokalizator. Na urządzeniach z iOS/iPadOS w wersji 14.3 i komputerach Mac z macOS Big Sur 11.1 pojawiła się nowa zakładka Przedmioty umożliwiająca rejestrację i dodanie akcesoriów i innych urządzeń zgodnych z Lokalizatorem. Ich dodawanie jest proste — sprowadza się do przyciśnięcia jednego przycisku i postępowania zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Tak dodane przedmioty będą wykrywane i lokalizowane z poziomu aplikacji wraz z możliwością wysłania komendy odtworzenia dźwięku, ich zdalnego zablokowania i przejścia w tryb „Utracony” dający dodatkowe możliwości, m.in. wysyłanie powiadomień na urządzenie właściciela.

Apple potwierdziło, że z nowych funkcji mogą już korzystać zewnętrzni producenci a do sprzedaży trafiły pierwsze kompatybilne produkty. Te oznaczone są etykietą „Works with Apple Find My”. Lista kompatybilnych sprzętów i akcesoriów w chwili obecnej jest bardzo krótka i sprowadza się do zaledwie kilku przedmiotów. To dwa modele elektrycznych rowerów VanMoof S3 oraz X3, bezprzewodowe słuchawki Belkin SOUNDFORM Freedom True Wireless oraz pastylki Chipolo ONE Spot, które można łączyć z szeregiem innych przedmiotów. Lista krótka, ale można się spodziewać, że kolejni producenci w najbliższym czasie dostarczać będą swoje własne akcesoria z możliwością ich odnajdywania z poziomu iPhone’a i komputera Mac.

A co z AirTags od Apple? Autorskie pastylki wciąż pozostają wielką niewiadomą. Fakt otworzenia się na zewnętrznych producentów i uruchomienie nowej funkcji nie oznacza wcale, że plany zostały porzucone. Być może firma czeka na odpowiedni moment by je zapowiedzieć — czy zrobi to wraz z nowymi iPadami? Te, według ostatnich informacji, mają pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.