Już witał się z gąską… premiera AirPods 3 dopiero jesienią?

Analitycy rynku technologii swoje prognozy potrafią serwować co kilka dni — i to takie, które potrafią się wzajemnie wykluczać. Najwyraźniej tak mają się także sprawy z AirPods 3 generacji, które miały za kilka tygodni trafić do sklepów. Teraz jednak specjalizujący się w produktach Apple Ming-Chi Kuo zmienia zdanie i twierdzi, że nowa generacja „podstawowych” słuchawek Apple pojawi się w sprzedaży dopiero jesienią tego roku.

AirPods 3 nie wiosną, a jesienią. Ming-Chi Kuo twierdzi, że słuchawek nie zobaczymy w marcu w sklepach

W ostatnich tygodniach karmieni byliśmy całym zestawem „prawie oficjalnych” informacji na temat AirPods 3. generacji. Większość zgodna była w tym, że w przeciągu miesiąca słuchawki trafią do sprzedaży, tym samym nie warto kupować starego modelu i lepiej się odrobinę wstrzymać. Dzisiaj jednak doszło do zmiany zdania – i według popularnego analityka nowa wersja ikonicznych słuchawek będzie dostępna dopiero w drugiej połowie roku. Zmienia się jak w kalejdoskopie, no ale to także to wróżenie z fusów pokazuje też, że rynkowi analitycy wróżą z fusów równie mocno, co cała reszta. Apple ma dość przewidywalne kalendarze premier (przede wszystkim wiosna albo jesień), także dokładając do tego zestawy plotek… można publikować dogłębne analizy. Ming-Chi Kuo stał się wśród śledzących nowości od Apple postacią rozpoznawalną, bo jego imię i nazwisko pojawia się w kontekście niemal każdej premiery. Jak jest z celnością jego analiz – no cóż, niezbyt dobrze. Gdyby jego wróżenie z fusów się sprawdziło, to od co najmniej kilku lat mielibyśmy 14-calowy Macbook Pro w sprzedaży ;-).

Wiosenne premiery Apple prawdopodobnie już za kilka tygodni, a co wśród nich? Czas pokaże.

