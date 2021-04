Apple nie pokazało jeszcze AirPods 3, ale już możesz kupić podróbki

Czekać nie muszą natomiast Chińczycy, którzy mogą już podobno kupić…podróbki AirPodsów 3. To naprawdę niesamowite i na swój sposób zabawne, że na bazie wycieku rzekomego wyglądu oficjalnych słuchawek, tworzone i sprzedawane są ich podróbki, które dodatkowo wyglądają praktycznie identycznie jak na zdjęciu z sieci. Możliwe jest jednak również to, że w jakiś sposób prawdziwe słuchawki wyciekły już z łańcucha dostaw i zostały po prostu skopiowane 1:1 przez chińskiego producenta elektroniki.

AirPods 3 counterfeit products pic.twitter.com/2uLzqzWPVi — DuanRui (@duanrui1205) April 8, 2021

A dla nas to bardzo ciekawa informacja, bo jeśli faktycznie Apple zdecydowało się na właśnie taki projekt AirPods 3, to możemy przyjrzeć się jak słuchawki będą wyglądać na żywo. Podróbki prezentują się na filmie zdecydowanie lepiej niż cyfrowe rendery – a skoro można je już na chińskim rynku kupić, to pewnie niedługo na YouTube pojawią się pierwsze testy i recenzje, na których będziemy mogli się przyjrzeć temu projektowi jeszcze bliżej i dokładniej.

Wracając jednak do prawdziwych AirPodsów 3 – jestem bardzo ciekawy jak Apple wyceni swój nowy produkt, bo właśnie cena będzie mieć największe znaczenie w kontekście popularności nowej wersji słuchawek. Zastanawiam się również na ile w takiej konstrukcji firma jest w stanie poprawić jakość audio, bo na przykład bazowy model i wersję Pro dzieli przepaść. Nie żeby akurat ten aspekt miał w przypadku zwykłych AirPodsów kluczowe znaczenie, ale on również może przesądzić o ewentualnej wymianie. No i czy Apple wreszcie zażegna podstawowe problemy tej serii, czyli na przykład kłopoty z ładowaniem jednej ze słuchawek.

