Nowy iPad Pro już w przyszłym tygodniu – i to z niezwykłym akcesorium?

Kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Pylące rośliny atakują alergików, śnieg cały na biało wprasza się pomiędzy, a na dokładkę Apple ma rzekomo zaserwować nowe urządzenia. Wiosenne premiery to te bez specjalnej pompy – nie ma wielkiej konferencji ani zaproszeń rozsyłanych kilka tygodni wcześniej. Często po fali plotek nowe produkty po prostu do sklepów wjeżdżają nowe produkty — i wyobrażam sobie że jeżeli faktycznie dotychczasowe plotki się potwierdzą, to właśnie w takiej formie nowy iPad Pro trafi do oferty giganta z Cupertino.