Apple tłumaczy się z kontrowersyjnych decyzji. "To nie skok na kasę"

Kurz po tegorocznym WWDC już opadł. iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, visionOS 2, tvOS 18 zostały pokazane publicznie. Zaawansowane funkcje, narzędzia, nowe możliwości. Było tego sporo. Jednak najważniejszym elementem konferencji było zaprezentowanie Apple Intelligence – Sztucznej Inteligencji, dzięki której Apple chce zrewolucjonizować swoje sprzęty. Problem w tym, że nie każdy będzie mógł z tej rewolucji skorzystać. AI to przede wszystkim nowości dla iPhone'a. Jeśli jednak myślicie, że skorzystacie z tych narzędzi na każdym modelu wspierającym iOS 18, to będziecie mocno rozczarowani. Apple oficjalnie potwierdziło, że na ten moment, jedynym kompatybilnym z AI iPhonem jest 15 Pro (także w wersji Max). Ta decyzja zaskakuje, tym bardziej, że flagowa "piętnastka" cieszyła się sporym powodzeniem i oferuje całkiem dobre doświadczenia.

Sztuczna Inteligencja Apple za mocna dla zeszłorocznego flagowca. Apple się tłumaczy

Teraz firma stara się nas przekonać, że ruch ten związany nie jest związany ze "skokiem na kasę", ale kwestiami technicznymi i parametrami podstawowego iPhone'a 15. Ten ma być zwyczajnie zbyt słaby, by radzić sobie ze skomplikowanymi obliczeniami i operacjami przetwarzania. W rozmowie w ramach The Talk Show Live, które odbyło się 11 czerwca i które prowadził John Gruber, jedni z najważniejszych przedstawicieli Apple opowiadali o tym, co pokazano na konferencji otwierającej WWDC.

To tu, John Giannandrea – szef departementu AI/machine learning – w odpowiedzi na pytanie o ograniczeniu AI wyłącznie dla iPhone'a 15 Pro i Pro Max, mówi wprost, że duże modele językowe potrzebują znacznych zasobów obliczeniowych i odpowiedniej przepustowości. Teoretycznie, można uruchomić Apple Intelligence na starszych urządzeniach, ale ich działanie byłoby zbyt wolne, aby mogło być praktycznie użyteczne. Giannandrea zareagował też stanowczo na sugestie, że to celowy zabieg. Według niego Apple nie ma na celu zwiększenie sprzedaży nowych modeli iPhone’ów poprzez ograniczanie możliwości. Warto jednak postawić pytanie. Apple musiało od dłuższego czasu pracować nad AI i wiedziało jakie parametry musi spełniać iPhone, by można było wygodnie korzystać z rozwiązań oferowanych przez sztuczną inteligencję. Czy firma świadomie zrezygnowała z układu A17 Bionic wyposażając iPhone 15 w A16 Bionic i 4 GB pamięci ram? Coś mi mówi, że odpowiedzi nie poznamy.

AI w wykonaniu Apple jeszcze w tym roku. Nie każdy skorzysta

Co więc zrobić? Niewątpliwie część posiadaczy podstawowych iPhone'ów 15 z pewnością poczuła się urażona faktem, że Apple całkowicie o nich zapomniało i trudno będzie ich przekonać do wydania kolejnych pieniędzy na wymianę na nowy model, w tym iPhone 16, który zostanie zaprezentowany we wrześniu. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Apple Intelligence będzie działało na podstawowym modelu. Można jednak założyć, że firma nie będzie chciała kolejnych kontrowersji i wpadek wizerunkowych i cała reprezentacja tegorocznych iPhone'ów będzie obsługiwała sztuczną inteligencję napędzaną przez rozwiązania Apple i OpenAI. Jeśli jednak będzie tak, że AI będzie zarezerowane wyłącznie dla droższych iPhone'ów 16 Pro i Pro Max, jestem ciekaw, w jaki sposób Apple będzie chciało sprzedać nam podstawowy model, który na premierę będzie pozbawiony jednej z najważniejszych funkcji iOS 18.

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka miesięcy. A już tego lata deweloperzy i osoby, które zdecydowały się wziąć udział w becie iOS 18 będą mogli testować pierwsze rozwiązania oferowane przez AI. Apple Intelligence, w wersji beta, udostępnione zostanie w pełnej wersji iOS 18 we wrześniu. Na ten moment, iOS 18 w pierwszej wersji beta nie pozwala korzystać z AI (choć można aktywować w nim nowe animacje dla Siri – z wykorzystaniem modyfikacji wgrywanych z komputera). Warto jednak przypomnieć, że w pierwszej kolejności z AI skorzystają posiadacze kompatybilnych iPhone'ów, iPadów i komputerów Mac w Stanach Zjednoczonych. Apple Intelligence działać będzie wyłącznie po angielsku z regionem ustawionym na USA. Firma zapowiada jednak, że w przyszłym roku rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencje trafiać będą na kolejne rynki. Czy także do Polski? Obawiam się, że na to przyjdzie nam poczekać znacznie dłużej – jeśli w ogóle.