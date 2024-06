Każdego roku na WWDC Apple prezentuje nowe wersje systemów operacyjnych, które w stabilnej wersji pojawią się jesienią. Pierwsi deweloperzy aktualizacje mogli instalować już od razu po zakończeniu prezentacji – pod warunkiem, że byli członkami płatnego Apple Developer Program. Publiczne wersje beta, które mógł zainstalować każdy, pojawiały się ze znacznym opóźnieniem. To zmieniło się w zeszłym roku, gdy Apple zdecydowało się otworzyć dostęp do bety wszystkim i bez względu na to, czy płacą za członkostwo w Apple Developer Program. iOS 17 w wersji beta mógł być więc być zainstalowany przez tych, którzy chcieli sprawdzić nowości zaprezentowane w ramach WWDC 2023. Podobnie jest w tym roku.

iOS 18 beta 1. Kto skorzysta?

Zacznijmy od tego, kto może może zainstalować pierwszą betę iOS 18. Nowy system działa z tymi urządzeniami:

iPhone 15, 15 Plus

iPhone 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus

iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini

iPhone 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini

iPhone 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11,

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. generacji lub nowszy)

Mamy więc do czynienia z wszystkimi modelami iPhone'ów, które są obecnie kompatybilne z iOS 17.

Jak zainstalować iOS 18 w wersji beta?

Pierwszym krokiem wymaganym do zainstalowania bety iOS 18 na swoim urządzeniu jest zalogowanie się w serwisie Apple Developer kontem Apple ID. Na tym etapie nie jest wymagane uiszczanie opłaty w wysokości 429 zł rocznie dającej dostęp do Apple Developer Program – płatnego konta deweloperskiego pozwalającego m.in. na dystrybucję aplikacji i gier w sklepie App Store. Gdy na iPhone'a logujemy się tym samym kontem, w ustawieniach telefonu, w zakładce Ogólne > Uaktualnienia pojawi się nowa opcja Uaktualnienia beta. Wybierając ją, mamy możliwość wskazania, którą wersję beta chcemy zainstalować. Na liście znajdziemy iOS 18 Developer Beta - pierwszą wersję beta systemu, którą Apple udostępniło wczoraj. W przyszłości w tej samej zakładce będzie można skorzystać z aktualizacji do wersji Public beta, która nie różni się zbytnio od tego, co oferuje beta dla deweloperów.

Warto jednak pamiętać, by przed instalacją testowej wersji systemu operacyjnego wykonać pełne kopie zapasowe – najlepiej z wykorzystaniem komputera. Pierwsza beta iOS 18 nie powinna być instalowana na iPhonie, z którego korzystamy na co dzień. A to z prostego powodu. Mamy tu do czynienia z oprogramowaniem, z którymi deweloperzy dopiero się zapoznają. Niektóre aplikacje, w tym np. do bankowości elektronicznej, mogą nie działać. Apple informuje też, że niektóre z podstawowych funkcji systemu mogą nie działać, lub zawieszać się w niespodziewanych momentach. Jeśli macie pod ręką dodatkowego iPhone'a i chcecie sprawdzić, co oferuje beta iOS 18, ten może okazać się lepszym wyborem. Lepiej dmuchać na zimne.

iOS 18. Nie wszystkie funkcje pokazane na WWDC są dostępne

W ramach konferencji otwierającej WWDC, przedstawiciele Apple dużo mówili o nowościach w iOS 18 i tego, na co mogą liczyć użytkownicy smartfonów. Jednak nie wszystkie z prezentowanych funkcji są dostępne w pierwszej becie systemu. Instalując iOS 18 beta 1 nie skorzystacie przede wszystkim z Apple Intelligence – sztucznej inteligencji, która ma zrewolucjonizować Siri i sprawić, że korzystanie z iPhone'a będzie wygodniejsze i bardziej intuicyjne. AI oferować będzie naprawdę wiele, ale tylko wybranym użytkownikom. Apple nie tylko ogranicza swoją Sztuczną Inteligencję do języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych, ale również udostępnia ją wyłącznie posiadaczom iPhone'ów 15 Pro i Pro Max. Macie podstawowego iPhone'a 15? Zapomnijcie o dostępnie do Apple Intelligence.