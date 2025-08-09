Polski hit za darmo. Odbierz, nim będzie za późno

Epic Games Store od lat konsekwentnie oferuje graczom darmowe gry, tworząc w ten sposób własną, rozpoznawalną tradycję. Wśród bezpłatnie udostępnianych tytułów pojawiają się zarówno duże produkcje znanych firm wydawniczych, jak i projekty niezależnych twórców, którzy dzięki temu mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Co tydzień w ofercie pojawia się nowa gra, a rok 2025 przyniósł już wiele ciekawych propozycji wartych uwagi lub włączenia do swojej wirtualnej kolekcji.

Po intensywnych miesiącach pełnych ciekawych i wciągających gier mieliśmy zwolnienie tempa. Była to jednak cisza przed burzą, gdyż kilka tygodni temu gracze otrzymali za darmo Cywilizację VI w wersji Platinum. Pakiet ten obejmował grę podstawową, sześć dodatków DLC oraz dwa duże rozszerzenia, co czyni go kompletnym zestawem dla każdego stratega. Była to doskonała okazja, by gracze PC, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tą kultową serią, mogli odkryć, dlaczego Civilization uważana jest za jedną z najważniejszych gier strategicznych w historii. Kto przegapił, wiele stracił, ale niewykluczone, że w przyszłości gra ponownie pojawi się do w ramach któregoś z przyszłych festiwali rozdawnictwa.

Epic Games rozpieszcza graczy. Za darmo grzech nie skorzystać

Co w tym tygodniu? 112 Operator to produkcja warszawskiego studia Jutsu Games wydana w 2020 r. To gra o zarządzaniu służbami ratunkowymi, w gracze mogą prowadzić rozgrywkę na mapie dowolnego dowolnego miasta na świecie. Wcielają się oni w rolę dystrybutora służb ratunkowych, wysyłają jednostki, odbierają telefony i mierzą się z zagrożeniami wynikającymi z pogody, ruchu drogowego czy pór roku. Czy miasto przetrwa kataklizmy i klęski żywiołowe? Wszystko zależy od umiejętności odpowiedniego zarządzania kryzysem. Choć nie jest to bezpośrednia kontynuacja 911 Operator, można mówić o duchym następcy z jeszcze większą liczbą funkcji i rozwiązań oraz zagrożeń, z którymi trzeba się mierzyć.

112 Operator oferuje m.in.:

25 razy większe, rozszerzalne mapy prawdziwych miast z budynkami 3D

całkowicie nowy zestaw telefonów i wielkich zdarzeń, z trzeba sobie poradzić

całkowicie przeprojektowany tryb kampanii, teraz odbywającej się w europejskich miastach

system dnia i nocy, pogoda, pory roku i ruch drogowy – a wszystko to wpływa teraz na pojawiające się incydenty!

nowa mechanika ognia, który może strawić całe obszary lasów i wymagać dziesiątek jednostek!

specyfikacje regionów - rozgrywka będzie się różnić w zależności od ustawodawstwa kraju i charakterystyki dzielnicy (slumsy / biznes / mieszkalne / przemysł / las itp.)

nowa wizualizacja sytuacji OnSite, która pokazuje akcję precyzyjnie i intuicyjnie

nowi członkowie zespołu – lekarze, sierżanci, psy, roboty i inni!

dodatkowi dyspozytorzy których można przypisać do dzielnic – pomogą przy natłoku pracy!

przeprojektowane wyposażenie członków zespołów, teraz zorganizowane w zestawy

Do gry dostępna jest również kilka dodatków rozszerzających rozgrywkę o dodatkowe scenariusze, jednostki, czy przedmioty kosmetyczne.

Drugą darmową grą jest Road Redemption. To szalone wyścigi, gdzie gracze wcielają się w członka gangu motocyklowego z możliwością ulepszania postaci, motocykl i bronii poprzez wykonywanie rozmaitych zajęć takich jak wyścigi, zabójstwa czy rabunki.

Oferuje rozgrywkę trybie wieloosobowym (online) lub na podzielonym ekranie (2-4 graczy).

Obie gry są dostępne za darmo do najbliższego czwartku, 14 sierpnia, do godziny 17:00.