Apple się nie zatrzymuje. Gigant chce, by AI w iPhonie zdeklasowało konkurencję

Apple prezentując swoje podejście do Sztucznej Inteligencji zapowiedziało, że nawiązało współpracę z OpenAI, które będzie dostarczało ChatGPT na iPhone'y. Wygląda jednak na to, że nie tylko firma Sama Altmana znajdzie swój nowy dom na sprzętach z logo nadgryzionego jabłka.

Na tegorocznym WWDC Apple zapowiedziało swoją własną rewolucję w sferze Sztucznej Inteligencji. Apple Intelligence trafi do iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia – nowych wersji systemów operacyjnych wraz zaawansowane funkcje, narzędzia, nowe możliwości. Przedstawiciele giganta bardzo długo opowiadali o możliwościach Sztucznej inteligencji i współpracy z OpenAI w dostarczeniu najlepszych rozwiązań dla użytkowników sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. Nie wdawało się jednak w szczegóły związane z dostępnością tej "rewolucji". A tu pojawia się spory zgrzyt, gdyż lista kompatybilnych urządzeń nie jest wcale taka długa. Przede wszystkim dotyczy to iPhone'ów. Dowiadujemy się, że z Apple Intelligence skorzystać będą mogli wyłącznie użytkownicy iPhone'a 15 Pro i 15 Pro Max i nowszych (te zaprezentowane zostaną we wrześniu). W przypadku iPadów i komputerów Mac, Apple Intelligence będzie działało wyłącznie na modelach działających pod kontrolą układu M1 lub nowszego z językiem urządzenia i funkcji Siri ustawionym jako angielski (USA).

Nie tylko ChatGPT. Apple chce więcej sztucznej inteligencji w swojej AI

Wracając jednak do samej sztucznej inteligencji. Oficjalnie ogłoszone partnerstwo między Apple i OpenAI nie spodobało się szefostwu Microsoftu, które obawia się, że taka współpraca może odbić się na tym, co twórcy ChatGPT oferują w rozwiązaniach dostarczanych w Windowsie. W sieci pojawiają się też dodatkowe informacje wskazujące, że Apple miałoby prowadzić dyskusje zarówno z Meta, jak i Google nad wprowadzeniem ich rozwiązań AI na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Mark Gurman z Bloomberga sugeruje, że współpraca z Google ma być ogłoszona już we wrześniu, przy okazji premiery iPhone'a 16. Gemini dostępne bezpośrednio z systemu iOS 18, jednak według jego źródeł, Apple nie jest zainteresowane rozwiązaniami Mety. Nie da się jednak ukryć, że gigantowi zależy na jak najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach AI na świecie, które sprawią, że to właśnie ich sprzęty mają radzić sobie ze sztuczną inteligencją najlepiej.

Problem w tym, że z Apple Intelligence użytkownicy z krajów unijnych szybko nie skorzystają. Apple potwierdziło, że ze względu na niepewną sytuację prawną i skomplikowane przepisy wynikające m.in. z aktu o rynkach cyfrowych, klienci z Unii Europejskiej nie będą mogli skorzystać z niektórych nowości zapowiedzianych dla iOS 18, iPadOS 18, czy macOS Sequoia. Fakt, że AI będzie dostępne na premierę wyłącznie w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych, wiedzieliśmy od pierwszego dnia tegorocznej konferencji WWDC. Jednak na kilka dni przed wypuszczeniem drugiej bety iOS 18, firma potwierdziła, że również inne funkcje zostaną zablokowane w Unii.

Nowe rozwiązania Apple nie dla Unii. Kiedy to się zmieni?

Chodzi między innymi o opcję pozwalającą na sterowanie iPhonem z poziomu komputera Mac (iPhone Mirroring) oraz bardziej zaawansowane funkcje, SharePlay Screen Sharing. Czy Apple dogada się z europejskimi urzędnikami i regulatorami przed jesienną premierą stabilnej wersji iOS 18? Przekonamy się już we wrześniu. Możliwe również, że wspomniane funkcje "odblokowane" zostaną w którejś z późniejszych wersji beta iOS 18. Jednak warto pamiętać, że na Apple Intelligence w tym roku nie ma co u nas liczyć. W oficjalnym komunikacie podsumowującym możliwości Apple Intelligence dowiedzieliśmy się, że rozszerzenie na kolejne języki i kraje jest planowane, ale najwcześniej w przyszłym roku. Czy Apple zdoła dostosować swoją technologię, by była zgodna z przepisami wynikającymi z Aktu o rynkach cyfrowych? Przekonamy się w 2025 r.

Osobną kwestią jest również udostępnienie AI po polsku. Siri do tej pory nie radzi sobie z naszym językiem i na ten moment nie ma żadnych wskazówek sugerujących, że zmieni się to w przypadku Apple Intelligence. Warto jednak wypatrywać oficjalnych komunikatów. Te pierwsze pojawią się przy okazji prezentacji nowego iPhone'a we wrześniu – to również wtedy iOS 18 zostanie udostępniony w stabilnej wersji.