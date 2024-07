Nowe AirPodsy mają oczarować użytkowników. Apple zamontuje w nich kamery - po co?

AirPods i AirPods Pro to bez wątpienia jedne z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejsze, modele słuchawek na świecie. Z każdą kolejną generacją są jeszcze lepsze — i choć nie są najlepszymi słuchawkami na świecie, doskonale rozumiem skąd bierze się ich popularność. Jestem jednym z zadowolonych użytkowników, którzy są w pełni usatysfakcjonowani jakością oferowanego przez nie dźwięku — a poza tym mają kilka asów w rękawie. Mam tu na myśli elementy takie jak bezproblemowe parowanie się z urządzeniami Apple - coś, czego nie zaoferują nam żadne inne akcesoria.

Ale co jakiś czas Apple odświeża swoje produkty — no i właśnie Ming-Chi Kuo poinformował o tym, czego możemy spodziewać się po kolejnej generacji słuchawek giganta z Cupertino.

fot. Kamil Świtalski

Nowe słuchawki AirPods mają doczekać się wbudowanych kamer. Będą podobne do tych wykorzystywanych w Face ID

Jak twierdzi w swoim najnowszym wpisie popularny analityk rynkowy specjalizujący się w produktach Apple, Ming-Chi Kuo, kolejna generacja AirPodsów ma mieć zintegrowaną kamerę termowizyjną (IR), która ma być podobna do tej z której firma korzysta przy swoim biometrycznym systemie zabezpieczeń — Face ID. Ale zaraz, po co właściwie w słuchawkach mają znaleźć się kamery?

Wszystko to z myślą o goglach rozszerzonej rzeczywistości Apple Vision Pro. To właśnie nowy zestaw czujników ma pozwolić na jeszcze większą immersję i wzniesienie dźwięku przestrzennego na nowy poziom. Ponadto udoskonalone miałyby zostać również kwestie związane z samą jakością dźwięku. Tym jednak co ma być wisienką na torcie jest wykrywanie przez wbudowane kamery zmian w środowisku i oferowanie nowych gestów, by jeszcze lepiej "komunikować się" z urządzeniami. Jako przykład podawane jest oglądanie wideo za pośrednictwem Apple Vision Pro. Gdy użytkownik odwróci od niego głowę i spojrzy w innym kierunku, dźwięk będzie napływał tam, gdzie uruchomione jest wideo.