Po początkowym zachwycie i ograniczonej dostępności, przyszedł czas na globalną ekspansję. Niezliczeni użytkownicy, którzy do tej pory mogli jedynie marzyć o posiadaniu tego przełomowego sprzętu, teraz mają szansę dołączyć do grona jego szczęśliwych posiadaczy. O co chodzi? Oczywiście o gogle Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro wreszcie dostępne poza USA

Apple Vision Pro, najnowsze urządzenie od giganta technologicznego z Cupertino, w końcu trafiło na rynki międzynarodowe. Klienci w Japonii i Chinach kontynentalnych mogą już nabyć gogle w swoich rodzimych państwach, a Apple ogłosiło rozpoczęcie przedsprzedaży w pięciu kolejnych krajach od najbliższego piątku.

Globalna ekspansja po 5 miesiącach czekania

Jak zapowiedziano podczas WWDC 2024, Apple Vision Pro pojawi się w kolejnych regionach świata. Międzynarodowa ekspansja następuje prawie pięć miesięcy po premierze urządzenia w Stanach Zjednoczonych. Z powodu tego opóźnienia, niektórzy użytkownicy decydowali się na podróż do USA, aby tam zakupić swój zestaw, mimo że niektóre z urządzeń były konfiskowane przez służby celne w ich krajach. Niektórym udało się ominąć te trudności, o czym świadczą posty w mediach społecznościowych pokazujące pierwszego nabywcę Apple Vision Pro w Japonii, który został... sfilmowany przez innego użytkownika gogli:

Dostępność Apple Vision Pro w sklepach

Apple Vision Pro jest obecnie dostępne w sprzedaży stacjonarnej w następujących krajach:

Stany Zjednoczone,

Chiny kontynentalne,

Hongkong,

Japonia,

Singapur.

Wygląda więc na to, że to właśnie azjatyckie rynki wydawały się być najbardziej obiecującymi dla giganta z Cupertino...

Przedsprzedaż w kolejnych krajach

Również dziś rozpocznie się najprawdopodobniej przedsprzedaż urządzenia w pięciu kolejnych krajach. Są to:

Kanada,

Francja,

Niemcy,

Australia,

Wielka Brytania.

Sklepy internetowe Apple są obecnie niedostępne w tych regionach, co jest zapowiedzią przygotowań do wprowadzenia Apple Vision Pro. Na stronie wyświetla się komunikat "Wracamy za chwilę. Przygotowujemy Apple Store dla Apple Vision Pro." Przedsprzedaże w tych krajach mają trafić do klientów już 12 lipca 2024 roku. Tego samego dnia urządzenie będzie dostępne w sklepach stacjonarnych Apple.