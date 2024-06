Tak mają wyglądać nowe urządzenia Samsunga. Gdzieś to już widziałem…

Samsung Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ulta — tak mają wyglądać nowe zegarki koreańskiego giganta

Evan Blass za pośrednictwem swojego konta na X (dawniej Twitter) udostępnił rendery nowych urządzeń Samsunga, które mają zadebiutować już za chwilę — dokładnie 10 lipca, w ramach wydarzenia Galaxy Unpacked, kiedy to głównymi gwiazdami będzie Samsung Galaxy Ring oraz nowe generacje składaków — Galaxy Z Fold6 i Z Flip6.

Źródło: Evan Blass / X (dawniej Twitter)

Z renderów zegarków Blassa uwagę najbardziej przykuwa Galaxy Watch Ultra. Jeśli nazwa brzmi już znajomo, to konstrukcja zegarka jeszcze bardziej rozjaśni Wam sprawę. Galaxy Watch Ultra nie jest okrągły, jak smartwatche Samsunga do tej pory, a zdecydowanie bardziej „kwadratowy” z solidną budową, prawdopodobnie wykonaną z szafiru i tytanu. Do tego ma trzy przyciski, w tym jednym przypominającym obrotową koronkę. Do zestawu został dorzucony — nie uwierzycie — pomarańczowy pasek. Całość wygląda po prostu jak „Apple Watch Ultra w domu”.

Źródło: Evan Blass / X (dawniej Twitter)

Galaxy Watch 7 z kolei to oczywisty następca Galaxy Watcha 6. Zegarek ma prostą, okrągłą konstrukcję i niczym się specjalnie na pierwszy rzut oka nie wyróżnia — jest dokładnie tym, czego mogliśmy się spodziewać.

Źródło: Evan Blass / X (dawniej Twitter)

Galaxy Buds3 i Buds3 Pro — Samsung zmienia zasady gry

Słuchawki Samsunga były pozbawione odstających elementów i wyglądały jak „pchełki” w uchu, co dość znacząco odróżniało je od propozycji Apple. Teraz jednak ma się to zmienić — patrząc na rendery Evana Blassa, zarówno Buds3 jak i Buds3 Pro, będą konstrukcją przypominać AirPods, a podstawowa wersja nowych Buds będzie do złudzenia przypominać AirPods 3. generacji. Na pierwszy rzut oka, słuchawki te są niemal identyczne. Buds3 Pro uciekają już w ciemniejsze odcienie szarości i całość się wyróżnia, lecz w ogólnym rozrachunku naprawdę trudno nie zauważyć tutaj ogromnej inspiracji Apple.

Źródło: Evan Blass / X (dawniej Twitter)

Źródło: Evan Blass / X (dawniej Twitter)