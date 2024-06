ePłatności w mObywatelu pojawiły się już w zeszłym roku. W połowie wakacji kolejni użytkownicy aplikacji mogli za jej pomocą płacić podatki od nieruchomości. Na tamten moment, zaledwie kilka urzędów w Polsce brało udział w testach. Był to Urząd Miasta Bydgoszczy oraz Urząd Miasta Torunia. Ministerstwo Cyfryzacji informowało jednak, że z wygodnych regulacji należności z poziomu mObywatela mogli korzystać mieszkańcy Sopotu, Grudziądza, Włocławka, Gdyni i Poznania. Jak tłumaczył wtedy Minister Cyfryzacji – płatność to zaledwie kilka kroków realizowana z wykorzystaniem kodu BLIK. Warto dodać, że podatek opłacicie również w mObywatelu w wersji przeglądarkowej. Minister Cieszyński zapowiadał też, że płatności z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem trafiać będą do kolejnych regionów. Tak też się dzieje stale – nawet po zmianie władzy.

Z płatności w mObywatelu, choć wciąż w ramach programu pilotażowego, mogą korzystać mieszkańcy ponad 50 gmin i miejscowości:

Bielsko-Biała

Brzeszcze

Bydgoszcz

Chełm

Cieszyn

Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni”

Dąbrowa Górnicza

Elbląg

Gdańsk

Gdynia

Grudziądz

Hażlach

Jasienica

Kalety

Kalisz

Kielce

Krotoszyn

Leżajsk

Lubenia

Łowicz

Miastko

Mielec

Mińsk Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki

Oława

Ostrowiec Świętokrzyski

Piaseczno

Piekary Śląskie

Pleszew

Płock

Polanka Wielka

Police

Poznań

Ruda Śląska

Rumia

Skierniewice

Sopot

Stalowa Wola

Starogard Gdański

Tarnowo Podgórne

Tarnowskie Góry

Toruń

Włocławek

Wodzisław Śląski

Zabrze

Zielona Góra

Zielonki

Z poziomu mObywatela, w zależności od dostępności, można regulować różne zobowiązania:

podatek od nieruchomości

podatek leśny od osób fizycznych

podatek rolny od osób fizycznych

łączne zobowiązania finansowe

zagospodarowanie odpadów komunalnych

Kilka miesięcy temu w mObywatelu pojawiła się również możliwość opłacania zobowiązań, także tych po terminie – z nałożonymi dodatkowymi odsetkami.

ePłatności w mObywatelu jeszcze wygodniejsze. Co się zmieni?

ePłatności w mObywatelu są bardzo proste – wystarczy wybrać rodzaj zobowiązania i uregulować go za pomocą płatności BLIK. Jednak wkrótce to się zmieni. I to na lepsze. Jak informuje serwis Cashless powołujący się na notatkę PAP, Centralny Ośrodek Informatyki zajmujący się rozwijaniem aplikacji mobilnej, którą pobrało ponad 16 mln razy (dane z początku tego roku), podaje, że jeszcze w tym roku ePłatności będzie można realizować z wykorzystaniem kart płatniczych Visa i Mastercard. Zapowiedzi te pojawiły się przy okazji konferencji "BGK dla JST", która skupiała się na Banku Gospodarstwa Krajowego, który odpowiada m.in. za realizacje płatności realizowanych w mObywatelu. Ale to nie koniec. Na przyszły rok planowane jest wprowadzenie wsparcia dla popularnych cyfrowych portfeli: Apple Pay oraz Google Pay.

Na konferencji potwierdzono także, że moduł ePłatności doczeka się rozszerzenia o kolejne zobowiązania. Jakie? Tego nie zdradzono. Zdradzono natomiast, że w kolejce na uruchomienie wygodnych płatności w mObywatelu czeka ponad 70 gmin. Proces wprowadzenia płatności w aplikacji trwać może jednak nawet kilka miesięcy i wymaga od gmin wprowadzenia odpowiednich zmian do ich wewnętrznych systemów informatycznych. Gdy tylko dowiemy się o rozszerzeniu programu pilotażowego ePłatności, z pewnością Was o tym poinformujemy.