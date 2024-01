Apple ma sposób, by ograć UE. Chodzi o aplikacje spoza sklepu App Store

Zmiany w polityce Apple związane są z nowymi przepisami unijnymi w szczególności aktem o rynkach cyfrowych i aktem o usługach cyfrowych. Firmy, które zyskały już status strażników dostępu, już w zeszłym roku musiały zgłosić Komisji Europejskiej informacje o podstawowych usługach platformowych, a warunkiem wpisania na listę jest m.in. liczba użytkowników i wielkość firmy/usługi, która ma wpływ na rynek wewnętrzny, konieczność sprawowania kontroli nad ważnym punktem dostępu dla użytkowników biznesowych, służącym do pozyskiwania konsumentów końcowych oraz ugruntowana i trwała pozycja na rynki. Jedną z firm objętą przepisami jest Apple, które już od tego roku będzie musiało zmienić swoją politykę i mimo starań o wykluczenie niektórych rozwiązań, takich jak Safari, czy iMessage, wie, że czas na zmiany.

Fakt, że Apple pracuje nad wprowadzeniem możliwości instalowania aplikacji spoza App Store, jest znany od dawna. I choć od dłuższego czasu pojawiały się plotki, że możliwość ta pojawi się już w wraz z premierą iOS 17, która miała miejsce we wrześniu zeszłego roku, firma wciąż nie zdecydowała się na zaprezentowanie sposobu, w jaki miałaby egzekwować nowe przepisy unijne, które zaczną obowiązywać już w marcu. W wersjach testowych iOS 17 pojawiły się już wzmianki i fragmenty nowego API oferującego podstawowe narzędzia do pobierania, instalowania, a nawet aktualizowania aplikacji z zewnętrznych źródeł. Co ciekawe, w kodzie znajdują się wzmianki o możliwości nałożenia blokady tego API w zależności od kraju, co może oznaczać, że funkcja pobierania spoza App Store będzie blokowana regionami i być może nie będzie działać poza Unią Europejską.

Apki spoza App Store. Co na to Apple?

Teraz z nowymi szczegółami instalowania aplikacji spoza App Store przychodzi serwis The Wall Street Journal, który wskazuje m.in. na to, że Apple wciąż będzie miało sporo do powiedzenia w tej kwestii. Firma zapewni sobie możliwość sprawdzenia każdej aplikacji pobranej poza App Store. Według osób zaznajomionych z planami Apple planuje także pobierać opłaty od deweloperów, którzy oferują pobieranie aplikacji poza App Store. W jaki sposób? Tego nie wiadomo - być może w ramach transakcji in-app. Serwis zauważa jednak, że taki ruch wywołałby spore zamieszanie wśród twórców, którzy liczyli, że nowa polityk unijna pozwoli im dotrzeć do klientów bezpośrednio, bez zaangażowania Apple i konieczności płacenia prowizji od każdej sprzedaży.

Co ciekawe, The Wall Street Journal wskazuje też, że wielu twórców popularnych aplikacji już szykuje nowe wersje, które będzie można pobrać poza App Store i np. korzystać z zewnętrznych płatności z pominięciem Apple. Sprawa rozchodzi się o prowizje, które firma pobiera od każdej transakcji - zarówno przy zakupach w App Store, jak i przy transakcjach typu in-app. Największym tego typu graczem ma być Spotify, które już zaciera ręce na nową politykę Apple i szykuje się na ponowne oferowanie zakupów w aplikacji. Meta również ma oferować możliwość pobierania swoich aplikacji spoza App Store.

Instalowanie aplikacji bez App Store. Kiedy?

Na tę chwilę pozostaje poczekać na oficjalne komunikaty Apple i pierwszą wersję beta iOS 17.4, która prawdopodobnie pojawi się w przyszłym tygodniu. To właśnie ta wersja oprogramowania dla iPhone'a ma pozwolić na wgrywanie aplikacji spoza App Store. Pytanie jednak, co z użytkownikami, którzy nie mają kompatybilnego z iOS 17 telefonu. Niewykluczone, że firma będzie musiała przygotować odpowiednie aktualizacje dla poprzednich modeli. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się za kilka tygodni. Apple, na wprowadzenie wszystkim narzuconych przez UE zmian, ma czas do 6 marca. Nie zostało zbyt wiele czasu.