iOS 17 już dostępny. Można pobierać aktualizację systemu dla iPhone

To, o czym większość użytkowników smartfonów z Androidem może tylko pomarzyć, posiadacze iPhone z iOS mają co roku - tak jak dziś, kiedy to Apple udostępnia użytkownikom swoich systemów dużą aktualizację.

Każdego roku - mniej więcej tydzień po premierze najnowszych smartfonów iPhone, Apple udostępnia najnowsze wydanie swojego systemu iOS na te urządzenia.

iPhone 15 iPhone 13 iPhone 11 iPhone 15 Plus iPhone 13 mini iPhone 11 Pro iPhone 15 Pro iPhone 13 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 15 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone XS iPhone 14 iPhone 12 iPhone XS Max iPhone 14 Plus iPhone 12 mini iPhone XR iPhone 14 Pro iPhone 12 Pro iPhone SE (2. generacji lub nowszy) iPhone 14 Pro Max iPhone 12 Pro Max

Co więcej, nie są to tylko najnowsze modele smartfonów iPhone czy nawet wydane rok czy dwa lata temu, ale i jeszcze dużo starsze urządzenia, dzięki czemu ich użytkownicy mogą cieszyć się każdego roku z najnowszego wydania systemu iOS przez dość długi czas.



Aby pobrać najnowszą wersję iOS 17 na swojego iPhone, wystarczy wejść w ustawienia - ogólne - uaktualnienia, no i wybrać opcję pobierania i aktualizacji.

iOS 17 - nowości w systemie

Piotr Kurek szeroko już opisywał Wam dzisiaj dostępne nowości w iOS 17, w dużym skrócie wypunktujemy tu tylko najważniejsze:

Plakaty kontaktów

Live Voicemail

Wiadomości wideo FaceTime

FaceTime na Apple TV

Niestety, trzeba jeszcze chwilę poczekać na inne zapowiedziane wcześniej nowinki w systemie, takie jak aplikacja Dziennik, zmiany w przesyłaniu plików AirDrop, współdzielone playlisty w aplikacji Muzyka czy zmiany w funkcji autokorekty.

Oprócz iOS 17 w swoich iPhone, możecie dziś też zaktualizować swoje zegarki Apple Watch do watchOS 10, iPady do iPadOS 17, Apple TV do tvOS 17 czy HomePody do HomePod software 17.