5 nowych smartfonów od Tecno. A jednak da się taniej!

Tecno – wciąż stosunkowo świeża marka na polskim rynku – wchodzi w nowy rok z przytupem, prezentując nie tylko 5 nowych smartfonów, które niebawem trafią do sklepów, ale także zapowiadając rozszerzenie oferty chińskiego producenta o cały ekosystem urządzeń, dostępnych już na zagranicznych rynkach. Smartfony z serii SPARK przypadną do gustu szczególnie tym konsumentom, którzy nie chcą wydawać fortuny – nawet bowiem najpotężniejszy z zaprezentowanych modeli to wydatek poniżej 1000 zł.

Tecno SPARK Go – cena i specyfikacja

Zacznijmy od najtańszego modelu skierowanego do młodszych użytkowników, który – tak jak z resztą pozostałe modele – przyciąga oko designem plecków. Czy jest łudząco podobny do najnowszych iPhone’ów? Owszem, ale mieniące się pod światłem kolory robią większe wrażenie. Szczególnie modele w edycji Magic Skin 2.0, wyróżniające się charakterystyczną teksturą, przypominającą w dotyku tapetę ścienną.

Pod względem specyfikacji nie ma tutaj szczególnych powodów do zachwytu, ale smartfon rekompensuje to niską ceną, o której za chwilę. Wyposażono go w ekran 6.6 cala z odświeżaniem 90 Hz oraz wyspą Dynamic Port – znaną z urządzeń Apple – do wyświetlania powiadomień lub stanu naładowania. Aparat główny to 13 Mpx z trybem HDR, a z przodu znajdziemy 8 Mpx z dodatkową lampą błyskową. W Tecno SPARK Go na pokładzie znalazły się dwa głośniki stereo, czytnik linii papilarnych zatopiony w przycisku bocznym oraz bateria 5000 mAh, ładowana złączem USB-C.

Ile przyjdzie nam zapłacić za smartfon w konfiguracji 4+128GB? Zaskakująco niewiele, bo zaledwie 449 zł – choć premierowo będzie się dało kupić go jeszcze taniej, dzięki specjalnej promocji, o której przeczytacie na końcu publikacji.

Tecno SPARK 20c – cena i specyfikacja

SPARK 20c to smartfon bardzo zbliżony do młodszego brata, ale różnicy się drobnymi szczegółami technicznymi. Ekran, bateria i głośniki pozostają niezmienne, ale model ten może pochwalić się wyraźnie lepszym aparatem głównym 50 Mpx z HDR.

W tym przypadku klienci będą mogli wybierać między wariantem 4+128GB lub 8+128GB z opcjonalnym rozszerzeniem do 16GB wirtualnej pamięci RAM. W obu przypadkach smartfon napędzany jest ośmiordzeniowym MediaTek Octa-Core – wyceniono je natomiast kolejno na 499 zł i 599 zł.

Tecno SPARK 20 – cena i specyfikacja

SPARK 20 wydaje się urządzeniem najbardziej kompromisowym w nowej ofercie smartfonów od Tecno. W tym przypadku producent postawił na procesor Helio G85 i konfigurację 8+256GB (opcjonalnie do 16GB RAM). Duży ekran (6.56 cala) może pochwalić się odświeżaniem na poziomie 90 Hz i wyposażaniem – tak jak poprzednie modele – w wyspę Dynamic Port. Pod względem fotograficznym mamy do czynienia z tym samym aparatem 50 Mpx z HDR, ale zmiana zaszła w przypadku przedniego obiektywu – tym razem to 32 Mpx z lampą błyskową dla lepszych selfie w słabych warunkach oświetleniowych.

Tecno SPARK 20 będzie dostępny w 4 wersjach kolorystycznych Grafity Black, Neon Gold, Cyber White oraz niebieskim Magic Skin 2.0 z przyjemną w dotyku, chropowatą teksturą na plecach. Cena? 699 zł.

Tecno SPARK 20 Pro – cena i specyfikacja

Dochodzimy do niemalże najpotężniejszego modelu z serii SPARK. Tu robi się ciekawie głównie pod względem fotek, bo do SPARK 20 Pro wciśnięto aparat tylny 120 Mpx (rozdzielczość zdjęć 12 000 x 9000) i autofokusem z detekcją fazy, korzystającym z pomocy AI dla lepszych rezultatów, a także obiektywem do zdjęć makro – przedni aparat to natomiast 32 Mpx z lampą błyskową z podwójną temperaturą barwową.

Napędza go procesor MediaTek Helio G99 i podobnie jak w przypadku SPARK 20 dostępna będzie jedynie wersja 8+256GB. Niezły – jak na tę półkę cenową – jest także ekran. To bowiem FHD+ o przekątnej 6.78 cala z odświeżaniem 120 Hz i gamą barw DCI-P3. Baterię 5000 mAh szybko uzupełnimy dzięki ładowaniu 33W. Smartfon posiada certyfikat IP53, potwierdzający ochronę przed zachlapaniem. Tecno SPARK 20 Pro wyceniono na 899 zł.

Tecno SPARK 20 Pro+ – cena, specyfikacja i… niespodzianka.

SPARK 20 Pro+ ma być modelem flagowym i już sam design sugeruje, że smartfon ten odcina się nieco od pozostałych. Zakrzywiony ekran i grubość 7.55 mm nadają mu charakter urządzenia z wyższej półki, a i sama specyfikacja mogłaby konkurować z dużo droższymi smartfonami. Wyposażono go w ekran AMOLED 6.78 cala z odświeżaniem 120 Hz, zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5, oraz czytnik linii papilarnych. Reszta specyfikacji pozostaje taka sama, jak w Tecno SPARK 20 Pro, czyli procesor MediaTek Helio G99, podwójne głośniki stereo, bateria 5000 mAh i identyczny system aparatów 108 Mpx (tył) oraz 32 Mpx (przód).

Cena wciąż owiana jest tajemnicą i ma zostać zaprezentowana w niedalekiej przyszłości.

To, co warto jednak wyróżnić, to bogate – jak na obecne realia – wyposażenie wszystkich wspomnianych wyżej smartfonów. W pudełku znajdzie się nie tylko pełen zestaw do ładowania, ale także słuchawki i dedykowane etui.

Tanie smartfony jeszcze taniej

Ceny nowych smartfonów od Tecno są naprawdę przystępne, ale z okazji premiery producent przygotował specjalną promocję, która obniży ich wartość o dodatkowe 100 zł w przypadku modeli standardowych i o 200 zł dla modelu Pro. Oferta na start obowiązywać będzie u wybranych partnerów – Media Expert, X-Kom, Komputronik oraz tecno-store.pl – od 25.01 do 08.02.

Tecno SPARK Go:

449 zł -> 349 zł

Tecno SPARK 20c:

4+128 GB 499 zł –> 399 zł

8+128 GB 599 zł –> 499 zł

Tecno SPARK 20:

699 zł –> 599 zł

Tecno SPARK 20 Pro:

899 zł –> 699 zł