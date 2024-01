Apple stoi na stanowisku, że udostępniona dla urządzeń firmy funkcje ochrony prywatności i bezpieczeństwa gwarantują, że nawet po zgubieniu czy ukradzeniu nie wpadną w niepowołane ręce. Choć na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie dowiadywaliśmy się o lukach umożliwiających dostęp do danych na iPhonie, wielu ekspertów mówi, że jest on lepiej chroniony od smartfonów z Androidem. Jednak dostępne już rozwiązania to za mało, gdyż Apple zaprezentowało jeszcze jedno, które ma szansę wyeliminować możliwość przejęcia informacji iPhone'a i dostępu do jego danych.

Czym jest Ochrona skradzionego urządzenia?

iOS 17.3, który został udostępniony w tym tygodniu wprowadza do iPhone'a opcję "Ochrony skradzionego urządzenia". Apple w taki sposób opisuje jej działanie:

Ochrona skradzionego urządzenia zapewnia dodatkowy mechanizm zabezpieczeń w sytuacji, gdy Twój iPhone jest z dala od znanych lokalizacji – takich jak dom czy praca. Pozwala także ochronić Twoje konta i dane osobowe w przypadku kradzieży iPhone’a.

Co to oznacza w praktyce? M.in. konieczność skorzystania z uwierzytelniania biometrycznego w przypadkach, w których iPhone uzna, że znajduje się w nieznanej lokalizacji. Apple podaje te oto scenariusze:

Użycie haseł lub kodów zachowanych w pęku kluczy

Użycie metod płatności zachowanych w przeglądarce Safari (autouzupełnianie)

Wyłączenie trybu Utracony

Wymazywanie zawartości i ustawień

Złożenie wniosku o nową kartę Apple Card (niedostępne w Polsce)

Wyświetlenie numeru karty wirtualnej Apple Card (niedostępne w Polsce)

Wykonanie określonych działań w aplikacji Portfel związanych z usługami Apple Cash i Savings (na przykład wykonanie przelewu ze środków w usłudze Apple Cash lub Savings) (niedostępne w Polsce)

Użycie iPhone’a, aby skonfigurować nowe urządzenie (na przykład za pomocą funkcji Szybki start)

Oprócz dodatkowej weryfikacji, funkcja ochrony skradzione urządzenia nakłada dodatkowe ograniczenie - tym razem czasowe. To godzinne opóźnienie przed wprowadzeniem zmian w ustawieniach zabezpieczeń lub na koncie Apple ID. Przykładowo: Jeśli iPhone nie jest w znanej lokalizacji, przed uaktualnieniem pewnych ustawień należy skorzystać z uwierzytelniania Face ID lub Touch ID, poczekać, aż upłynie opóźnienie bezpieczeństwa, a następnie ponownie uwierzytelnić się za pomocą funkcji Face ID lub Touch ID. Czego dotyczy godzinne opóźnienie?

Zmiany hasła konta Apple ID

Wylogowania się z konta Apple ID

Uaktualnienia ustawienia zabezpieczeń konta Apple ID (m.in. dodanie lub usunięcie zaufanego urządzenia, klucza

odzyskiwania lub kontaktu odzyskiwania)

Dodania lub usunięcia danych biometrycznych z funkcji Face ID lub Touch ID

Zmiany kodu do iPhone’a

Wyzerowania wszystkich ustawień

Wyłączenia aplikacji Znajdź

Wyłączenia funkcji Ochrona skradzionego urządzenia

Ochrona skradzionego urządzenia. Jak włączyć dodatkową warstwę bezpieczeństwa na iPhone?

Do działania funkcji Ochrona skradzionego urządzenia, niezbędne jest włącznie uwierzytelniania dwupoziomowego dla konta Apple ID oraz odpowiednie skonfigurowanie kodu do urządzenia, Face ID lub Touch ID, włączenie funkcji Znajdź i Ważne miejsca, która dostępna jest w zakładce Ustawienia > Prywatność i ochrona > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe.

Funkcją Ochrona skradzionego urządzenia można włączyć w Ustawieniach:

Otwórz Ustawienia, a następnie stuknij opcję Face ID i kod.

Wprowadź kod do urządzenia.

Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Ochrona skradzionego urządzenia.

Ochrona skradzionego urządzenia dla iPhone'a. Kto skorzysta?

fot. Kamil Świtalski

Warunkiem koniecznym do włączenia opcji "Ochrona skradzionego urządzenia" jest posiadanie najnowszej wersji oprogramowania dla telefonów iPhone - iOS 17.3. Wykluczeni więc zostają niektórzy posiadacze starszych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. iOS 17, który zadebiutował w zeszłym roku wraz z premierą iPhone'a 15, iPhone'a 15 Plus, iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max jest też dostępny na tych modelach:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. generacji lub nowszy)

Posiadacie któryś z nich? Choć opcja ochrony skradzionego urządzenia nie będzie dla was dostępna, Apple oferuje inne, dodatkowe zabezpieczenia, które powinni utrudnić życie złodziejom chcącym przejąć kontrolę nad smartfonami. Wbudowane funkcje ochrony bezpieczeństwa pomagają blokować dostęp do danych na iPhonie oraz w iCloud niepowołanym osobom.