Przykład platform Wszystko.pl i ERLI.pl to doskonałe studium przypadku tego, czy da się w ogóle na naszym podwórku konkurować jeszcze z Allegro.pl czy temat lepiej odpuścić. Comarch odpuścił po nieco ponad pół roku od startu, ERLI.pl walczy dalej i to skutecznie - na razie wyprzedził Amazon.pl.

Dla szerszego spojrzenia na te dwie platformy, cofnijmy się nieco w czasie. ERLI.pl zadebiutowało w Polsce na początku 2021 roku i niemal od razu ze wspomaganiem rozpoznawalnej kampanii promocyjnej z Maciejem Stuhrem w roli głównej - Jak nie Amazon.pl to może ERLI.pl zagrozi dominacji Allegro w Polsce? To pozwoliło już na starcie zaistnieć w świadomości kupujących w internecie oraz na powolne i żmudne zdobywanie kolejnych zasięgów.

Niemal w tym samym czasie Comarch dostrzegł również potencjał na tym rynku i w tym samym roku zapowiedział rozpoczęcie prac nad swoją platformą e-commerce Wszytsko.pl - Ambitne plany Comarch. Rzucają wyzwanie Allegro.pl z nową platformą sprzedażową Wszystko.pl.

Jednak w czasie, kiedy to ERLI.pl powoli sobie rosło, Comarch odkładał termin uruchomienia Wszystko.pl, i to aż przez 2 lata do czerwca 2023 roku - Tak Wszystko.pl nie pokona Allegro, bo nie ma tam wszystkiego. Mimo tak długich przygotowań, na premierę dostaliśmy wprawdzie dobre warunki dla sprzedawców, ale dla kupujących udostępniono jedynie serwis internetowy, na aplikacje mobilną zabrakło czasu.

Jak bardzo to było ważne i znamienne w skutkach? Z chwilą startu Wszystko.pl, ERLI.pl miało około 5 mln RU miesięcznie, ale już w sierpniu 2023 roku zdecydowali się na udostępnienie aplikacji mobilnej - ERLI z aplikacją mobilną. Wygodne zakupy z telefonu. Efekt?

W Mediapanelu Gemiusa za sierpień 2023 roku, byli poza TOP10 platform e-commerce w Polsce, ale aktualne dane pokazują już wynik 6,6 mln RU, co pozwoliło wyprzedzić Amazon.pl, który co ciekawe również zadebiutował w Polsce w 2021 roku, ale mając już w tle kilkuletnie wsparcie logistyczne i dystrybucyjne na terenie naszego kraju.

Co ważne, to nie było jednorazowe wahnięcie w statystykach, bo ERLI.pl zadomowiło się na dobre w TOP10 polskiego e-commerce już w styczniu tego roku. Miesiąc później Wszystko.pl zamknęło się z dnia na dzień - Wszystko się skończyło. Comarch nie dał rady Allegro.

Czy rzeczywiście to tylko efekt aplikacji mobilnej? No nie da się tego inaczej interpretować, bo wczoraj ERLI.pl poinformowało, że w pół roku od udostępnienia, a więc od sierpnia 2023 roku, aplikacja mobilna zdobyła milion użytkowników, a w ostatnich trzech miesiącach średnio 7 tys. osób dziennie pobierało ją na swoje smartfony, więc ta liczba będzie rosła. Co więcej - już 50% sprzedaży na ERLI pochodzi właśnie z kanału mobilnego.

Katarzyna Kierach, dyrektor marketingu ERLI:

Przekroczenie miliona pobrań to ważny moment i spektakularny wynik na polskim rynku aplikacji zakupowych. Jednak to co najbardziej cieszy nasz zespół to odbiór aplikacji przez użytkowników. Feedback, jaki otrzymujemy od stale powracających klientów i dynamicznie rosnąca liczba nowych użytkowników, potwierdza, że spełniliśmy ich oczekiwania. Odzwierciedlają to także wysokie oceny użytkowników, 4,9 na 5 gwiazdek w sklepach Google Play oraz AppStore.

Oczywiście samo udostępnienie aplikacji mobilnej to nie wszystko, równie istotna co jej wykonanie była odpowiednia zachęta do skorzystania. Tu również dobrze to przemyśleli, użytkownicy aplikacji mogli kupować produkty w niższych cenach niż na stronie internetowej, gwarancji darmowej dostawy przy zakupach powyżej 79 zł oraz rabatu powitalnego.

Na koniec ciekawostka, o sukcesie ERLI.pl mogą też świadczyć zawirowania właścicielskie, które rozpoczęły się wraz z wskoczeniem platformy do TOP10 polskiego e-commerce i przeskoczenia w nim Amazon.pl - Puls Biznesu via Cashless.pl.