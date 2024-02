Wszystko się skończyło. Comarch nie dał rady Allegro

Dokładnie dwa lata zajęło Comarch przygotowanie się do uruchomienia platformy sprzedażowej Wszystko.pl, a i tak to było za mało, by stanąć w szranki z takimi potęgami, jak globalny Amazon czy nasze lokalne Allegro.

Pomysł zrodził się w czerwcu 2021 roku - Ambitne plany Comarch. Rzucają wyzwanie Allegro.pl z nową platformą sprzedażową Wszystko.pl. Pełne otwarcie i udostępnienie platformy Wszystko.pl nastąpiło w czerwcu 2023 roku - Tak Wszystko.pl nie pokona Allegro, bo nie ma tam wszystkiego.

Już na starcie można było zauważyć dość ubogą ofertę sprzedażową, mimo atrakcyjnych warunków dla sprzedawców - brak kosztów sprzedaży (opłat za wystawienie) i prowizji oraz integracja z narzędziami sprzedażowymi Comarch, nie udało się zdobyć zadowalającej grupy kupujących.



Dziś kupujący i sprzedający poinformowani zostali, o zamknięciu platformy z dniem 15.02.2024, a więc z dnia na dzień. To wycinek z notki, którą ja otrzymałem:

Od dnia 15.02.2024 r. możliwość składania zamówień za pośrednictwem platformy zostanie zablokowana. Zaznaczamy jednak, że zamówienia złożone do tego dnia zostaną zrealizowane standardowo, a wsparcie w przypadku ewentualnych problemów z realizacją złożonych za pośrednictwem zamówień pozostanie dostępne dla kupujących. Do dnia 29.04.2024 r. możliwe będzie również logowanie się do konta, w tym przeglądanie informacji o złożonych zamówieniach czy zgłoszenie zwrotu z poziomu platformy.

Całkowite wyłączenie platformy, a więc i możliwość zalogowania się na konto czy zgłoszenia reklamacji lub zwrotu zamówionych już towarów, nastąpi 30 kwietnia 2024 roku.

Co ciekawe ERLI.pl, które zadebiutowało w Polsce na początku 2021 roku, do dziś działa i funkcjonuje na polskim rynku e-commerce. Jednak tu można było zaobserwować całkiem inne podejście twórców tej platformy. Nie zabrakło intensywnej kampanii reklamowej ani też, co teraz jest olbrzymio ważne i kluczowe, a co nie udało się od startu Wszystko.pl, udostępnili niemal od razu zakupową aplikację mobilną na iOS i Androida.