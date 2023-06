Tak Wszystko.pl nie pokona Allegro, bo nie ma tam wszystkiego

Zgodnie z zapowiedziami, a w zasadzie dzień wcześniej - Comarch uruchomił swoją platformę sprzedażową Wszystko.pl. Wiem, że to dopiero początek, ale wiadomo, iż to jak się zaczyna rzutuje później na to, jak ostatecznie dany projekt zostanie przyjęty (patrz eBay, Amazon czy ERLI), pokusiłem się więc już o swoje pierwsze wrażenia.

Nowe konto kupującego na Wszystko.pl

Zaczynając od początku, czyli od rejestracji nowego konta, na Wszystko.pl to maksymalnie uproszczony proces - podajemy tylko podstawowe dane i nie są przy tym wymagane zgody marketingowe, wiec na start nie zostaniecie zasypani wiadomościami e-mail i promocjami.



Strona główna i wyszukiwarka Wszystko.pl

Strona główna Wszystko.pl wydaje się dobrze zaprojektowana, nie odczuwamy tu przesytu czy braku uporządkowania - całość wygląda schludnie i przyjaźnie dla nowo odwiedzających. Co ważne, twórcy Wszystko.pl przy projektowaniu platformy nie starali się wymyślić koła na nowo i postanowili przenieść podstawowe funkcjonalności, ze znanej wszystkim platformy, czyli Allegro.



Mam tu na myśli przede wszystkim drzewko katalogów i wyszukiwarkę. Wyszukując dany produkt i przechodząc już do wyników wyszukiwania, możemy wpisywać dalej kolejne produkty w tej samej kategorii. Podobnie wchodząc na stronę danego sprzedawcy, kolejne produkty można wyszukiwać w ramach jego bazy. Podpowiedzi w wyszukiwarce również przypominają 1:1 te znane z Allegro - myślę, że to na plus.



Zakupy na Wszystko.pl

Strony produktów również nie budzą zastrzeżeń, widać że jakość opisów i uporządkowanie poszczególnych elementów leżało od razu na sercu twórcom Wszystko.pl i zadbano o to przy wprowadzaniu pierwszych ofert.



Proces zakupowy i konstrukcja koszyka jest jasna i przejrzysta, co powinno wyeliminować znany problem jego porzucania na tym etapie.



Dostępne są cztery formy płatności - bramka płatnicza Przelewy24, BLIK i płatności odroczone PayPo oraz ratalne. Jeśli chodzi o formy dostawy, mamy do wyboru odbiory w punkcie - Paczkomaty InPost oraz Orlen Paczka, dostawy kurierem - InPost, FedEx i UPS oraz płatności za pobraniem u tych samych dostawców.



Sprzedawcy i ceny produktów na Wszystko.pl

Sprzedawcy? Na start z kategorii elektronika znajdziecie tu Xiaomi, NEO24, Xblitz czy maxELEKTRO - szału na start nie ma więc w ogóle, baza dostępnych produktów nie zachwyca i myślę, że można tu było jednak bardziej zadbać o obecność większej liczby sprzedawców czy marek. Wielu kupujących odwiedzi Wszystko.pl z ciekawości, jednak po zapoznaniu się z bazą produktów może się okazać, że już drugi raz długo nie wejdą z powrotem.

Więc może ceny zaskakują? Powiem Wam, że z tym jest różnie u tych samych marek z Allegro. Niektórzy sprzedawcy na start wzięli na siebie koszty dostaw, niektórzy różnicują ceny, a niektórzy dali ceny 1:1.



Dla przykładu NEO24, co do grosza przeniosło swoje ceny z Allegro, ale daje darmową dostawę - na Allegro trzeba wykupić smarta.



Z kolei Xblitz, nawet łącznie z kosztami dostawy, zaniża na Wszystko.pl ceny niektórych swoich produktów i to znacznie.



Natomiast Xiaomi tak skonstruował swoje ceny, by po doliczeniu kosztów dostaw na Wszystko.pl, ich wysokość nie była wyższa niż na Allegro przy darmowych dostawach.

Aplikacja mobilna? Na tę chwilę brak, ale mobilna strona Wszystko.pl jest dobrze zaprojektowana i responsywna, a nawigacja wygodna i intuicyjna, więc nie odczujecie tu zbytnio braku dedykowanej aplikacji, choć oczywiście mam nadzieję, że ta się pojawi w najbliższym czasie.



Generalnie, całość wygląda dobrze i obiecująco, zaś jeśli chodzi o zawartość - na tę chwilę jest ubogo i jeśli w możliwie krótkim czasie na Wszystko.pl nie pojawi się więcej sprzedawców i produktów, ten projekt może zwyczajnie nie wypalić. Niemniej kibicuje, bo konkurencja jest potrzebna na polskim rynku e-commerce, a jak wiemy dotychczasowe próby innych graczy nie stworzyły takowej na jaką liczymy.