Świetna promocja na Allegro! Z takiej okazji trzeba skorzystać

Allegro Smart! niedawno podrożało, więc czas odkupić winy

Allegro Smart! to usługa, która oferuje:

nielimitowaną liczbę dostaw kurierem lub do tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru;

bezpłatne zwroty przesyłek Allegro Smart! (jednorazowo dla każdego zamówienia);

Smart! okazje, dzięki którym kupicie produkty w obniżonych cenach lub otrzymacie do nich dostęp wcześniej, niż inni;

priorytetową obsługę — wnioski w Allegro Protect rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych.

Ostatnimi czasy jednak Allegro Smart! nie zmierzało w najlepszym kierunku. W listopadzie 2022 roku firma uruchomiła specjalny program, w ramach którego subskrypcją Smart! można się było dzielić z bliskimi. Jakiś czas później okazało się, że była to czasowa „promocja”, która niespodziewanie dobiegła końca — jeśli korzystaliście z Allegro Family i kupiliście Smarta przed 21 listopada 2022 roku, to ze współdzielenia mogliście korzystać do końca swojej subskrypcji.

Jeśli za to wykupiliście Allegro Smart! po 21 listopada 2022 roku, to od lipca 2023 nie możecie go udostępniać w ramach programu. Jednak koniec Allegro Family to nie koniec zmian dla Allegro Smart! — firma we wrześniu zeszłego roku zapowiedziała zmiany w abonamencie — a konkretnie zmiany w jego cenniku, który obowiązuje od 16 października. Cennik — jak możecie się domyślić — niestety się zwiększył; i teraz Allegro Smart! na rok kosztuje 59,99 zł, a na miesiąc — 14,99 zł. Po drodze pojawiło się również nieco zamieszania z Allegro Protect. Teraz jednak czas na pozytywną wiadomość.

Allegro Smart! w świetnej promocji

Dziś Allegro ogłosiło, że jeśli nie macie aktywnej subskrypcji Allegro Smart!, to przy zakupie abonamentu na cały rok, otrzymacie kupony na zakupy o łącznej wartości 60 zł. Jak informuje firma, bez podpinania karty możemy zyskać 6 kuponów o łącznej wartości 60 zł (każdy po 10 zł), oraz oczywiście nielimitowaną liczbę dostaw i nielimitowaną liczbę zwrotów. W takim układzie, można powiedzieć, że cena rocznego Smarta się zwraca.

Trzeba jednak zaznaczyć, że kupony są ważne tylko przez miesiąc, a każdy z nich można wykorzystać w zakupach za minimum 60 zł — ale nie można ich łączyć. Promocja jest aktywna do 14 kwietnia, także jeśli jeszcze nie macie Smarta!, a planujecie kupić abonament, to jest teraz na to świetny czas.

Źródło: Allegro