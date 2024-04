Darmowa wysyłka z Allegro już od 30 zł. Oto warunek

Allegro Smart! to jedna z tych subskrypcji, które cieszą się ogromną popularnością. Nikogo nie powinno to specjalnie dziwić: abonament oferuje całą gamę korzyści, a biorąc pod uwagę gamę produktów dostępną na Allegro, to same tam korzyści. Na przestrzeni lat widzimy jak zmieniają się wartości zakupów, by móc cieszyć się darmową dostawą. Dotychczas te stale rosły. Teraz Allegro wprowadza nową opcję, w ramach której darmowa wysyłka obowiązywać będzie już na zakupy od 30 złotych. Musimy jednak spełnić pewien warunek.

Allegro MiniPrzesyłka: darmowa dostawa z Allegro Smart! już od 30 złotych. Jak to działa?

Allegro wprowadza nową opcję dostawy w ramach Allegro Smart! — Allegro MiniPrzesyłkę. Jak informuje portal, opcja ta oferuje dostawę przy zakupach od 30 zł, z której skorzystać można do 30 czerwca 2024.

Nowa opcja przesyłki obowiązuje dla niewielkich przedmiotów. Takich, które zmieszczą się w skrzynce na listy — i jako przykładowe produkty podawane są etui na telefon czy kable. Warto mieć na uwadze, że by skorzystać z tej opcji — sprzedawca musi oferować ją jako sposób dostawy. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

Wyszukaj przedmiot, który chcesz kupić. Po lewej stronie, w filtrze Sposoby dostawy zaznacz Allegro MiniPrzesyłka. W ten sposób znajdziesz tylko te oferty, w których sprzedający udostępnia tę metodę. Zrób zakupy na kwotę minimum 30 zł u jednego sprzedającego. W formularzu dostawy i płatności wybierz metodę Allegro MiniPrzesyłka i opłać zamówienie. Poczekaj na powiadomienie o dostawie i odbierz wygodnie ze swojej skrzynki na listy.

Allegro Smart! stale się rozwija. Nowa opcja ucieszy wielu klientów

Jak widać — Allegro nie zwalnia tempa. Stale serwuje nowe opcje i udogodnienia, dzięki którym korzystanie z serwisu staje się jeszcze wygodniejsze i jeszcze lepsze. Od czasu wprowadzenia abonamentu na rynek minęło już kilka dobrych lat — i przez ten czas zmieniły się też cenniki dostaw w firmach kurierskich. Nie powinno nas zatem dziwić to, że i Allegro wprowadza zmiany u siebie i dostosowuje cenę minimalną, która pozwoli nam załapać się na darmową wysyłkę paczki.

Nowa opcja, Allegro MiniPrzesyłka, to bardzo fajny krok. Myślę, że wielu z nas zna schemat w ramach którego kupowaliśmy więcej, by załapać się na darmową wysyłkę. Teraz, przynajmniej w przypadku mniejszych przedmiotów, będzie to wygodniejsze. Inna kwestia to taka, że wielu z klientów nie bez powodu kupując wybiera automaty z paczkami. Te dają im znacznie więcej swobody, a też firmy je obsługujące potrafią działać wyjątkowo sprawnie. W tej kwestii jednak nic się nie zmieniło: darmowa dostawa do automatów obowiązuje od 45 zł, zaś kurierska — od 65 złotych.