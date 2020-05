Ale Android TV nie pojawia się tylko na telewizorach. Od wielu lat system gości na tak zwanych przystawkach TV, gdzie najbardziej znanymi są Nvidia Shield TV oraz Xiaomi Mi Box. Na rynku nie brakuje jednak tych mniej popularnych czy markowych urządzeń, a swego czasu sprzedawany był nawet Hykker Smart Box w Biedronce. Te tańsze produkty nie znajdą się jednak na liście polecanych przeze mnie urządzeń, bo ani lista dostępnych aplikacji, ani ich wydajność nie sprostają oczekiwaniom większości użytkowników. By skorzystać z dodatkowych atutów Android TV, potrzebna jest odpowiednia moc, a ta niestety przychodzi dopiero z ceną. Choć Nvidia zmieniała już dwukrotnie portfolio swoich Shield TV, to cena znacząco nie spadła, a to bezpośrednio wpływa na niskie zainteresowanie tymi urządzeniami.

Ale Android TV to nie tylko VOD

Najnowsza, trzecia generacja Shield TV, nie przypomina już niedużej konsolki, bo całkowicie zmieniono jej kształt. Wnętrze znacząco nie zostało jednak zaktualizowane, choć po dziś dzień jest to jedno z najbardziej wydajnych urządzeń. W konsekwencji wszystkie aplikacje VOD oraz… gry będą działały tu wyśmienicie. To bowiem właśnie obsługa gier jest największym wyróżnikiem Android TV na tle bezpośrednich konkurentów, choć trzeba przyznać, że Google wcale nie ułatwia sprawy producentom sprzęty i nie wykorzystuje w pełni potencjału platformy. Wizja grania bezpośrednio na telewizorze z podłączonym do niego bezprzewodowo padem prezentowała się okazale, ale nie stało się to naszą nową rzeczywistością. Najlepszym wyjściem nadal jest zakup jednej z normalnych konsol, czyli Xboksa czy PlayStation, bo oferta tytułów uruchamianych na Android TV czy w streamingu jest nadal o wiele węższa.





Niemniej dla niektórych osób Shield TV czy Xiaomi Mi Box 4K mogą być ciekawą propozycją, szczególnie jeśli posiadany telewizor wciąż sprzętowo spełnia ich potrzeby, lecz w kwestii oprogramowania czy dostępnych/wspieranych aplikacji nie staje na wysokości zadania. Wydatek kilkuset złotych nie będzie łatwą decyzją, ale nadal mówimy o kwocie wielokrotnie niższej od ceny nowego telewizora.

Czy warto wybrać dziś Android TV?

Problemy z Android TV nie są regułą, ale występują tak często i na tak wielu różnych smart TV, że naprawdę trudno jest to przeoczyć. Niektórzy nie doświadczają żadnych problemów, to prawda, ale inni zmagają się z pojedynczymi aplikacjami lub samym systemem dość regularnie. Trudno byłoby mnie dzisiaj przekonać do telewizora z tym systemem, bo gdybym chciał wykorzystać atuty platformy, to prawie na pewno natrafiłbym na jakieś przeszkody. Z drugiej strony najnowsze telewizory nie sprawiają już tyle kłopotów, co wcześniejsze modele, więc sytuacja zaczyna się normować. Uzasadnienie wydatku na Shield TV (którejkolwiek generacji) nie jest łatwe i dla niektórych osób jest to wręcz urządzenie kompletnie zbędne, ale jeśli komukolwiek zależałoby na używaniu Android TV (czy to z powodu konkretnej aplikacji, usług czy gier), to ten gadżet sprosta takim oczekiwaniom.