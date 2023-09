Co by się stało z Allegro, gdyby Amazon przejął InPost

Do takich przemyśleń skłonił mnie dzisiejszy news o automacie paczkowych One Box Allegro nr 3001. Jednak już od dawna chodziły mi po głowie odpowiedzi na jedno zasadnicze pytanie - po co Allegro własne automaty paczkowe?

Nie ulega wątpliwości, że Allegro jest świetnie zarządzaną spółką, niezależnie od tego kto był akurat jej prezesem, zawsze widać było w tym sens, logikę oraz strategiczne i perspektywiczne myślenie.

Nie jeden marketplace już próbował się z tym zmierzyć i zwyczajnie poległ, nawet długo wyczekiwany niegdyś na polskim rynku eBay. Podobnie wyczekiwany był Amazon, który się w końcu pojawił i gdzie nie gdzie słychać już opinie, że też i ten debiut na polskim rynku nie wypalił - ja bym był jednak ostrożniejszy w takiej ocenie.

eBay poległ, bo nie docenił polskiego rynku i konsumentów, sama nazwa i rozpoznawalność na całym świecie nie wystarczyła. Z Amazonem jest zupełnie inaczej, zadebiutował na całkiem innym rynku. Na rynku, z niezwykle rozwiniętą siecią punktów nadawania i odbiorów paczek, i to na skalę europejską.



Nie mam tu na myśli zwykłych punktów, bo Poczta Polska ma ich kilkadziesiąt tysięcy i nic z tego nie wynika, ale nowoczesnych i wygodnych automatów paczkowych. Głównym elementem tej sieci stały się Paczkomaty InPostu. W listopadzie 2019 roku było ich zaledwie 6 tysięcy (link), dziś jest to już 20 tys. urządzeń, które Polacy pokochali - potwierdzają to wszelkie badania od lat, Paczkomaty InPostu są głównym punktem odbioru dla niemal 90% kupujących w sieci.

Zatrzymajmy się teraz na chwilę przy samym InPoście, bo był już moment załamania w jego historii, który mógł zaprzepaścić obecny stan rzeczy. InPost ładnie się rozwijał już przed wspomnianym 2019 rokiem, próbował nawet ekspansji na zagraniczne rynki, ale wyłożył się w Polsce na przesyłkach sądowych w 2016 roku, co zmusiło tę firmę do restrukturyzacji.



Rok później na scenie pojawia się fundusz Advent International, który przejmuje akcje InPostu. Co ważne dla tych rozważań, to to, że to fundusz typu private equity, a więc koncentrujący się na wykupywaniu biznesów, zadbaniu o ich długookresowy wzrost i sprzedaż z zyskiem. Co jak wiemy się dzieje - rośnie liczba Paczkomatów, pojawia się rewelacyjna aplikacja mobilna InPost Mobile, i co równie ważne InPost rośnie na rynku europejskim (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania czy Włochy) - na dziś InPost ma najwięcej automatów paczkowych w całej Europie (link - zwróćcie uwagę, ile z tego ma Amazon w Europie).



Teraz przejdźmy do współpracy pomiędzy Allegro i InPostem, która od samego początku układała się znakomicie. Po pojawieniu się Allegro Smart!, Paczkomaty InPostu stały się najczęściej wybieraną formą odbiorów, dostaw czy zwrotów paczek na tej największej jeszcze platformie e-commerce w Polsce - Allegro.



Wszystko się zmienia w 2021 roku, kiedy to w marcu debiutuje w Polsce Amazon.pl. W czerwcu tego samego roku Allegro nagle informuje, że zaczyna stawiać pierwsze sztuki swoich własnych automatów paczkowych - wszystko wygląda na szybkie działania, bo na start nie można z nich korzystać, uruchomione zostają dopiero na początku listopada 2021 roku (link) - tuż po debiucie w Polsce usługi… Amazon Prime. Do tego miesiąc wcześniej Allegro przejmuje firmę kurierską X-press Couriers, a pół roku później uruchamia własną logistykę One Fulfillment by Allegro.

Mówiło się wówczas, że Allegro zaczęło stawiać swoje automaty, bo InPost zaczął co roku waloryzować swój cennik w umowach pomiędzy nimi, ale to przecież nie było niczym szczególnym i wyjątkowym, zwłaszcza w tym czasie. Poza tym, Allegro umiejętnie od lat przerzuca rosnące koszty na sprzedawców. Niemniej sami przyznacie, że to i tak była karkołomna decyzja, akurat w tym momencie, uzasadniona jedynie postawieniem pod murem. I tak właśnie było.

Decyzja o uruchomieniu własnych automatów w czasie intensywnego rozwoju InPostu, który do tego zgarnął dla siebie najlepsze lokalizacje pod swoje automaty - co więcej zastrzegał w umowach z właścicielami terenów, że nie mogą zezwalać na postawienie w tym samym miejscu automatów konkurencyjnych (link), była podyktowana przymusem i właśnie perspektywicznym myśleniem.

Zarząd Allegro musiał w 2021 roku wziąć pod uwagę, że może się tak wydarzyć, że w końcu Advent International będzie chciał spieniężyć inwestycję w InPost, a ten z pewnością stanie się łakomym kąskiem dla Amazona, którego bez wątpienia na to stać. I nie chodzi tu tylko o polski rynek, ale w zasadzie całą Europę Zachodnią.

Co więcej, Amazona nie tylko stać na wykupienie InPost, ale wydaje mi się, że oni rzeczywiście planują go kupić. Nie zdziwiłbym się jakby istniało już porozumienie z funduszem - osiągnijcie taki i taki poziom, a kupujemy za tyle i tyle. To się dzieje cały czas, InPost się nie zatrzymuje, stąd też te kolejne przejęcia w Europie.

Zobaczcie też co się dzieje w Polsce, od momentu debiutu Amazon Prime, jego cena za cały rok trzyma się na poziomie 49 zł - rocznie! A to nie tylko darmowe dostawy paczek, a i inne usługi, jak choćby serwis streamingowy z filmami i serialami - wcale nie jest to jakiś drugorzędny serwis, znajdziecie tam wiele ciekawych pozycji, które nie ustępują zawartości innym platformom, kosztującym tyle co Amazon Prime, ale miesięcznie.

Jak to wytłumaczyć w dobie szalejącej inflacji i gigantycznych wzrostach kosztów działalności? Myślę, że Amazon szykuje się tym sposobem do mocnego uderzenia i przejęcia właśnie InPostu.



Dlatego też Allegro czy Orlen stawiają własne automaty - nie dlatego, że mogą, tylko dlatego, że nie będą mieli wyjścia. Dlatego Orlen planuje przejąć paczkowy biznes od Poczty Polskiej (link), która zupełnie sobie nie radzi z e-commerce. Jeśli Amazon przejmie InPost, będzie musiała już istnieć równie duża przeciwwaga w postaci osobnej sieci automatów paczkowych, bo Polacy chcą tylko tak nadawać, odbierać i zwracać paczki.

Allegro to wie, stąd własne automaty - 3 tys., stąd własna logistyka One Fulfillment by Allegro, przejęcie firmy kurierskiej, do tego dogada się z pewnością z Orlenem - kolejne 3 tys. automatów, być może w końcu Poczta Polska uruchomi własne kilka tysięcy, i z liczbą 10 tys. będzie można konkurować z Amazonem, po przejęciu Paczkomatów InPostu. Będzie to trudne, bo przejmą najlepsze lokalizacje w dwa razy większej liczbie, ale nie będzie to z miejsca przegrana pozycja dla Allegro, właśnie dzięki szybkiej i właściwej reakcji w odpowiednim momencie, czyli w 2021 roku.