Polska określana jest w Europie mianem „Lockerland”. Oto dlaczego

Kilka dni temu ukazał się raport za 2021 roku serwisu Last Mile Experts, stworzony we współpracy z dataplace.ai. Partnerem raportu Out-of-home delivery in Europe jest DPDgroup.

Raport ten dostarcza ciekawych danych na temat rynku CEP (KEP - usługi kurierskie, ekspresowe i paczkowe), a w szczególności liczby punktów odbioru paczek poza domem kupionych w sieci - OOU (Out of home).

Na punkty OOU składają się punkty odbioru - PUDO (Pick up and drop off location), w Polsce są to między innymi sieci sklepów Żabka, Orlen, Ruch czy placówki Poczty Polskiej oraz APM (Automated parcel machine), czyli automaty paczkowe.

W raporcie tym możemy przeczytać, iż pierwszy automat paczkowy został uruchomiony w Polsce w 2008 roku przez InPost, od tego momentu rozpoczęła się rewolucja w doręczeniu paczek w Polsce, która doprowadziła do tego, iż w 2021 roku aż 40% zamówionych w Polsce paczek w sieci, doręczonych zostało do właśnie do automatów paczkowych.

Ich liczba w naszym kraju spowodowała, że coraz cześciej w przestrzeni publicznej pojawia się określenie „paczkomatoza”, z kolei jak wynika z raportu Polska jest jednym z wiodących rynków w branży CEP w Unii Europejskiej. W minionym roku zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby uruchomionych automatów paczkowych i trzecie miejsce pod względem bezwzględnej liczby punktów doręczeń paczek OOH. Z tego też powodu często nazywana jest “Lockerlandem”.

Trudno się temu dziwić, w Polsce aktualnie jest najwięcej automatów paczkowych w Europie - 19 580, na drugim miejscu są Niemcy z niemal połowę mniejszą ich liczbą, podobnie jak Wielka Brytania zamykająca podium. Łącząc to z punktami odbioru w liczbie 45 280, daje nam to trzecie miejsce w Europie pod względem liczby wszystkich punktów odbioru poza domem.

Jeśli chodzi o samych operatorów, największy z nich w Polsce, czyli InPost ma najwięcej automatów paczkowych w całej Europie - 20 110. Wraz z punktami odbioru w liczbie 19 290, ma łącznie 39 400 punktów odbioru paczek.

W jakich krajach InPost oprócz Polski ma swoje automaty paczkowe? Do tego zajrzymy na koniec. Zerknijmy teraz na liczbę punktów odbioru poza domem w przeliczeniu na 10000 mieszkańców poszczególnych krajów UE.

Wyprzedzają nas tylko kraje mniejsze lub z dużo mniejszą liczbą ludności, takie jak Dania - pond 25 OOT na 10 tys. mieszkańców, Finlandia przeszło 20 oraz Czechy z prawie 20 punktami odbioru paczek poza domem. Polska na czwartym miejscu z ponad 15 punktami.

W przypadku samych punktów odbioru, bez automatów paczkowych kolejność jest podobna, jedynie Finlandia zamieniła się z Czechami miejscami.

Z kolei jeśli chodzi o same automaty paczkowe, oprócz Danii i Finlandii wyprzedzają nas też takie kraje jak Estonia, Łotwa i Szwecja, a więc również mniejsze lub z dużo mniejszą liczbą ludności.

Zerknijmy teraz na obiecane lokalizacje automatów paczkowych naszego lidera, czyli InPost (na koniec wpisu zaktualizuję liczby automatów największych operatorów w Polsce, tutaj dane na koniec 2021 roku). W Polsce ma ich 16 445.

Drugim rynkiem w Europie dla InPostu jest Wielka Brytania, gdzie na koniec zeszłego roku miał uruchomionych 3 000 automatów paczkowych.

Dalej mamy Francję i przejęte przez InPost Mondial Relay z 313 maszynami.

Na trzecim miejscu, bo nie mam aktualnych danych co do tego rynku są Włochy z 350 automatami paczkowymi InPostu. Natomiast według aktualnych danych (na koniec II kwartału 2022 roku) InPost w Polsce ma 18 418 Paczkomatów - (+12% w porównaniu do końca 2021 roku), we Francji działa już 1 012 Paczkomatów (+223% w porównaniu do końca 2021 roku), a w Wielkiej Brytanii 3 935 (+25% w porównaniu do końca 2021 roku), co razem daje już 5 tys. Paczkomatów poza Polską.

Sumując wszystkie automaty w Europie (z pominięciem Włoch), InPost ma już 23 365 Paczkomatów w całej Europie - raport uwzględnia dane na koniec 2021 roku, kiedy było ich 20 110.

Jak wygląda obecnie konkurencja w Polsce? Allegro ma 2001 automatów paczkowych, Orlen 1000, a Poczta Polska nieco ponad 200. Razem ponad 3 tys. maszyn. Jeśli zapowiedzi tych operatorów się potwierdzą, na koniec roku Allegro ma mieć 3000 automatów, Orlen 2000, podobnie jak Poczta Polska, razem - 7 tysięcy automatów paczkowych, a InPost uwzględniając aktualne tempo stawiania nowych, będzie ich miał na koniec roku 20 tysięcy.

Źródło: Last Mile Experts.

Stock Image from Depositphotos.