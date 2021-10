InPost ma najlepsze lokalizacje ze swoimi Paczkomatami i blokuje je przed konkurencją

Zaledwie przedwczoraj, prezes InPostu - Rafał Brzoska musiał odpierać zarzuty Wyborczej, co do sposobu prowadzenia interesów operatora za granicą.

Dość sensownie udało się je wytłumaczyć, ale jednocześnie pojawiły się kolejne zarzuty i to ze strony dużego gracza na rynku jakim jest AliExpress. Sprawę opisał Puls Biznesu, który dotarł do zapisów umów, jakie InPost podpisywał z właścicielami terenów, na których stawia swoje Paczkomaty.

Jeden z punktów tych umów mówi wprost, iż wynajmujący te tereny nie mogą zezwalać na instalacje na nich automatów paczkowych konkurencji:

Wynajmujący zobowiązuje się nie prowadzić, ani nie zezwalać osobom trzecim, na prowadzenie na nieruchomości oraz w jej sąsiedztwie działalności konkurencyjnej wobec najemcy.



Źródło zdjęcia: Wiadomości Handlowe.

Nie spodobało się to firmie Świat Przesyłek, która stawia w Polsce automaty paczkowe grupy Alibaba, do których to trafiają paczki kupowane przez Polaków na AliExpress. Wystosowała więc skargę do UOKiK na InPost:

Spółka nie kwestionuje możliwości zajęcia przez InPost w ciągu lat rozwoju sieci kluczowych lokalizacji pod automaty, natomiast wskazuje, że z powodu tak szerokiego zakazu konkurencji rynek jest skazany na monopol InPostu i dyktowanie przezeń cen. Jakkolwiek bowiem właściciele nieruchomości są zainteresowani udostępnieniem powierzchni także pod automaty konkurencyjnych operatorów pocztowych, praktykowane przez InPost zakazy konkurencji w praktyce to uniemożliwiają.

Trudno się temu dziwić, bo InPost przez ostatnie lata działalności w Polsce rozbudował sieć swoich Paczkomatów do liczby 15 tys., i z pewnością jako pionier mógł dowolnie je instalować w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach oraz dopasować je sobie do najbardziej wydajnej logistyki. Ten rok to jednak czas debiutów innych graczy, którym ten stan rzeczy może się nie podobać, bo w zasadzie nie mają już ich gdzie stawiać, by było to opłacalne i wygodne dla potencjalnych klientów.

Choć nie wszystkim. Automaty paczkowe Poczty Polskiej czy DHL, które dostarcza SwipBox stawiane są raczej wewnątrz sklepów Biedronka lub w przypadku Poczty Polskiej w placówkach własnych, też w specjalnych pomieszczeniach otwartych 24/7. Potencjalnie mają więc dużo własnych lokalizacji, często odwiedzanych i nie potrzebują na razie zmieniać tej strategii.



Źródło zdjęcia: Własne.

Podobnie dużo własnych terenów ma Orlen na swoje automaty paczkowe, gorzej sytuacja przedstawia się jeśli chodzi o Allegro czy właśnie AliExpress, dla których idealnymi miejscami są właśnie te, które zajmuje obecnie InPost.

InPost broni się przed zarzutami praktyk nadużywania pozycji dominującej tym, iż tak działa wiele innych branż, co widać na przykład w galeriach handlowych, gdzie nie znajdziemy obok siebie konkurencyjnych sklepów spożywczych, aptek czy drogerii. Poza tym Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPostu w rozmowie z Wirtualnemedia.pl argumentuje, iż w wybranych lokalizacjach ponieśli już znaczne koszty na ich pozyskanie, dokonali uzbrojenia oraz przygotowali infrastrukturę elektryczną, co rozumieją i akceptują inne podmioty instalujące swoje automaty paczkowe, prócz właśnie Świata Przesyłek.



Źródło zdjęcia: Własne.

Ciekawostką w całej tej sprawie jest fakt, że drugim podmiotem, któremu zależałoby na lokalizacjach InPostu jest Allegro, ale ja sam trafiłem już na dwa miejsca - w Starych Babicach i Sulejówku - Miłośnie, gdzie automaty Allegro stoją ramię w ramię z Paczkomatami InPostu. Jednak tu mogło dojść do sytuacji, w której Allegro nie odbiło się od ściany wspomnianego wyżej zapisu w umowie InPostu z właścicielami akurat tych terenów.

Źródło: Puls Biznesu/Wirtualnemedia.pl.