Mark Zuckerberg wytyka problem nieistniejącemu produktowi Apple

Mark Zuckerberg odlatuje coraz bardziej, a rywalizacja z Apple nie daje mu spokoju. I to w kategorii, do której Apple jeszcze nawet nie zajrzało...

O tym że Mark Zuckerberg żyje w swoim świecie - nikogo przekonywać nie trzeba. Jego obsesja związana z Metaverse jest niezrozumiała dla świata. Jak dowiedzieliśmy się kilka dni temu, to platforma która nie interesuje nie tylko zwykłych śmiertelników — ale nawet... osób które nad tymi projektami bezpośrednio pracują. W ubiegłym tygodniu wspominałem o wewnętrznej notatce, w świetle której... pracownicy Meta będą obowiązkowo musieli korzystać z Metaverse:

Każdy w tej organizacji powinien uczynić swoją misją zakochanie się w Horizon Worlds. Nie można tego zrobić bez korzystania z niego. Wejdźcie tam. Zorganizuj czas, aby zrobić to z kolegami lub przyjaciółmi, zarówno w wewnętrznych buildach, jak i w publicznych, abyś mógł wejść w interakcję z naszą społecznością.

Ale założyciel Facebooka tak bardzo wierzy w swój projekt, że szuka konkurencji tam, gdzie — przynajmniej na tę chwilę — ona jeszcze nie istnieje. A po wczorajszej konferencji Zuckerberg także nie odpuścił sobie wspominek o Apple. I mimo że Apple jeszcze oficjalnie nie serwuje nam ani rozszerzonej, ani tym bardziej wirtualnej, rzeczywistości — już teraz CEO największej społecznościówki świata sugeruje że ta będzie gorsza od jego produktu.

Źródło: Depositphotos

Apple oficjalnie nie ma VR, ale Zuckerberg i tak już go krytykuje

Nowy zestaw VR Meta Quest Pro i konferencja Meta Connect 2022 to świetny powód by trochę porozmawiać o przyszłości technologii. Korzystając z opcji wywiadu — ekipa The Verge rozmówiła się z Zuckerbergiem na temat przyszłości wirtualnej rzeczywistości, metawersów i technologii w ogóle. Po ogłoszeniu partnerstwa z... otwartym na świat Microsoftem, nie mogło więc zabraknąć kilku słów o ekosystemach i różnym podejściu firm do swoich produktów. Dlatego też swoją prezentację podczas konferencji zakończył słowami:

Mocno wierzę, że otwarte, interoperacyjne metaverse zbudowane przez wielu różnych deweloperów i firm będzie lepsze dla wszystkich.

W wywiadzie zaś uzupełnił te słowa o obawy... z tym, że Apple może skrzywdzić inne platformy VR jeśli firma będzie miała równie wiele kontroli nad urządzeniem, jak to jest w przypadku ich komputerów i smartfonów.

Jest to z pewnością prawdopodobne, że [Apple] widzi tę konkurencję w przyszłości i chce nam przeszkodzić. Myślę, że jedną rzeczą, która jest dość jasne jest to, że ich motywy w robieniu rzeczy, które robią nie są tak altruistyczne, jak twierdzą, że są

Źródło: Depositphotos

Z tym altruizmem to Ameryki nie odkrył. Ani Meta, ani Apple, ani Google, ani Microsoft... no żadna firma nie robi swoich produktów i usług ku dobru świata. Robią to by zadowolić akcjonariuszy. Jeżeli Apple w to wejdzie, to pewnie na swoich zasadach. Zuckerberg chce całe życie przenieść do wirtualnej przestrzeni. Cook w wywiadzie w którym zahaczali o świat VR wspominał że dla takich produktów jest sporo ciekawych zastosowań, ale nie na tyle, by zamieniać na to prawdziwe życie.