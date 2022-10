(Aplikacja) Metaverse jest tak zła, że nawet twórcy nie chcą z niej korzystać

Jesteście zainteresowani kto chętnie zagląda do Metaverse? Ja... w sumie to tak - bo okazuje się, że nawet jego twórcy niespecjalnie chętnie spędzają tam czas.

Metaverse to dla mnie jedna z najbardziej zagadkowych nowinek technologicznych ostatnich lat. Mark Zuckerberg wydaje się jej poświęcać całą swoją uwagę - a pozostałe produkty marnieją w oczach. Przyglądając się temu z boku, wygląda to dość... dramatycznie. Przede wszystkim dlatego, że większość ludzi nawet jeśli słyszała już o Metaverse — to raczej tylko z nazwy. Nie mają pojęcia po co to, co tam się tam dzieje i dlaczego regularnie o tym słyszą. A słyszą — bo przecież temat powraca nawet przy okazji wywiadów udzielanych przez Tima Cooka (zobacz: Zuckerberg wmawia swoim pracownikom rywalizację z Apple… która nie istnieje) czy ogromnej reklamie, jaką zasponsorowały największe domy mody. Bo tak, te mają coraz potężniejszą reprezentację w Metaverse — jest tam m.in. Prada czy Balanciaga, które to ubierają swoimi wirtualnymi kreacjami avatary. Dzisiaj internet wrze jednak w związku z rewelacjami opublikowanymi przez Alexa Heatha na łamach The Verge. Bowiem z wewnętrznych notatek firmowych do których uzyskał dostęp wynika, jakoby oficjalna aplikacja Metaverse była tak zła... że sami twórcy nie chcą z niej korzystać.

Twórcy Horizon Worlds mają ręce pełne roboty. Czas ogarnąć aplikację

Jeżeli zdarza Wam się zaglądać do Metaverse, to prawdopodobnie Horizon Worlds nie jest wam obce. To aplikacja która pozwala zanurzyć się w wirtualnych światach, ale mimo organizowanych tam wydarzeń — wciąż jest ona bardzo daleka od ideału. Ilość tamtejszych błędów jest porażająca — ale wkrótce rzekomo miałoby się to zmienić. Stojący na czele Metaverse Vishal Shah twierdzi, że teraz zamiast zajmować się nowościami — jego ekipa będzie pracowała w pocie czoła nad poprawkami i załataniem wszelkich błędów związanych z platformą.

(...) obecnie z opinii naszych twórców, użytkowników, playtesterów i wielu z nas w zespole wynika, że kombinacja niedoróbek, problemów ze stabilnością i błędów sprawia, że naszej społeczności zbyt trudno jest doświadczyć magii Horizon. Mówiąc wprost, aby doświadczenie było zachwycające i zapadające w pamięć, musi być najpierw użyteczne i dobrze wykonane.

Ich celem jest dopracowanie produktu na tyle, by dołączający do społeczności użytkownicy nie byli zniechęceni wszelkiej maści niedoróbkami. Twórcy są w pełni świadomi problemów. W notatce Shah pisze:

Większość z nas nie spędza w Horizonie za dużo czasu (...). Dlaczego tak jest? Dlaczego nie kochamy produktu, który zbudowaliśmy tak bardzo, że używamy go cały czas? Prosta prawda jest taka, że jeśli my go nie kochamy, to jak możemy oczekiwać, że pokochają go nasi użytkownicy?

Cóż, ja mam doskonałą odpowiedź na zadawane przez niego pytanie — ale myślę, że tamtejsi pracownicy nie mogą sobie na nią pozwolić. Po prostu robią za co im płacą, zgarniając rocznie solidne wypłaty — a to że sami nie chcą korzystać z produktu który tworzą, zaś sama Meta żałuje na beta testerów? To już przecież nie jest ich problem. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, 30 września Vishal Shah wysłał notatkę w której informuje, że to menadżerowie mają być odpowiedzialni za to, by ich pracownicy chociaż raz w tygodniu zanurzali się do Horizon Worlds.

Każdy w tej organizacji powinien uczynić swoją misją zakochanie się w Horizon Worlds. Nie można tego zrobić bez korzystania z niego. Wejdźcie tam. Zorganizuj czas, aby zrobić to z kolegami lub przyjaciółmi, zarówno w wewnętrznych buildach, jak i w publicznych, abyś mógł wejść w interakcję z naszą społecznością.

Jak nie po dobroci, to siłą. Oby tylko wszystko miało być wyłącznie w czasie pracy ;).

