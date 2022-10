Meta twierdzi, że stworzyła ten sprzęt od nowa. Z tyłu znalazły się baterie, a z przodu dodatkowe sensory i obiektywy. Zwiększono rozdzielczość ekranów - ma 37% więcej pikseli i 75% wyższy kontrast. W środku znalazł się nowy procesor Snapdragona opracowywany razem z Qualcommem. Kontrolery działają jak rozszerzenia dłoni i działają zupełnie jak odrębne komputery od Questa. Są lepiej zbalansowane, obsługują dodatkowe rozszerzenia, jak wtyczka z rysikiem, byśmy jednocześnie pisali w świecie cyfrowym oraz na naszym prawdziwym blacie.

Meta Quest Pro - zupełnie nowy zestaw do VR

Rozbudowane funkcje Mixed Reality pozwalają zupełnie inaczej wykorzystywać prawdziwe obiekty, także te, które nie są jeszcze w żaden sposób przeniesione do cyfrowego świata. W Metaverse będzie można współpracować z nimi, rozwijać je i poprawiać w trójwymiarowej cyfrowej przestrzeni. Wbudowane w Quest Pro kamery skierowane na twarz użytkownika będą przenosić całą mimikę do wirtualnej rzeczywistości.

Preordery na nowy sprzęt można składać już dziś. Cena to 1499 dolarów/1799 euro, a pierwsze przesyłki trafią do klientów 25 października. To zdecydowanie inna, wyższa półka, a poza tym Meta ewidentnie kieruje ten sprzęt do twórców i osób, które pracują zdalnie i będą chciały łączyć się z innymi osobami z zespołu na przeróżne sposoby, ponieważ do wirtualnej przestrzeni będą mogli dołączyć inni przez wideorozmowę, ale nie utracą możliwości współdziałania na tablicy.

Microsoft w Metaverse: Teams, Xbox... a nawet Word i Windows

Microsoft Teams to kolejny element tej układanki, bo komunikator zmierza na platformę Meta, a oprócz niego nadchodzą też aplikacje Microsoft 365 oraz Windows 365, dzięki czemu praca w znanych środowiskach będzie mogła też odbywać się w wirtualnej przestrzeni. Jak wiele osób zamieni laptopa, PC lub nawet tablet na gogle i wirtualne ekrany znajdujące się 3D w Metaverse? Co więcej, współpraca z Microsoftem nie ogranicza się do służbowych rozwiązań, bo aplikacja Xboksa z opcją streamingu gier z xCloud na dużym wirtualnym ekranie z kontrolerem Xbox w dłoniach. Meta szykuje też subskrypcję, która pozwoli firmom zyskać dostęp do przestrzeni i sprzętu w modelu abonamentowym. Ponadto rozwijane są narzędzia dla nie-profesjonalistów, by aplikacje i gry powstawały szybciej i mógł je tworzyć każdy.

Bardziej żywe awatary i okulary AR

Ciekawie zapowiada się nowa, 2-ga generacja awatarów, które... posiadają nogi i prezentują postacie w całości oraz znacznie lepiej animują mimikę twarzy. Awatary będą też synchronizować się pomiędzy urządzeniami, a dla uczestników wideorozmów pojawi się szansa wyłączenia obrazu z kamery, ale wyświetlania naszego awatara odpowiadającego naszym zachowaniom. To akurat bardzo dobry pomysł, bo nie zawsze chcemy uruchamiać kamerę, ale chcielibyśmy reagować gestami oraz mimiką podczas rozmowy z innymi.

Kolejnym etapem prezentacji były okulary AR. Ray-Ban Stories to tylko pierwszy krok, bo Mark Zuckerberg celuje w przygotowanie pary okularów, którymi będzie sterować się za pomocą gestów dłoni, a obraz będzie wyświetlany wprost przed oczami. Można przeczytać powiadomienia, odpisać i zrobić zdjęcie. Wszystko bez smartfona i angażowania innych urządzeń.