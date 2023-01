7 świetnych zastosowań dla ChatGPT. Co potrafi?

ChatGPT to niezwykle wszechs

ChatGPT z miejsca zdobył niesamowitą popularność, jeżeli chodzi o jego potencjalne zastosowania. Podobnie jak wcześniej program Midjourney stanowi przełom, jeżeli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji przez "zwykłych" ludzi. W końcu każdy z nas może przekonać się, jak duży potencjał drzemie w programach zasilanych AI i jak dobre rezultaty można w ten sposób wygenerować. Oczywiście, wiadomo - AI nie "tworzy" czegoś z niczego, program jest szkolony na olbrzymich zbiorach materiałów źródłowych. To z kolei powoduje, że, jak w przypadku Midjourney, że korzystanie z ChatGPT np. w szkole jest nie tylko oszukiwaniem ale też, najpewniej nieświadomym plagiatem. Dlatego też o ile zachęcamy do przetestowania możliwości chatGPT, to już raczej nie do korzystania z efektów jego pracy.

Co potrafi ChatGPT?

Pisanie szkolnych wypracowań

To zastosowanie ChatGPT okazało się niezwykle popularne w szkołach i na uniwersytetach, gdzie uczniowie i studenci masowo zaczynają z niego korzystać. ChatGPT potrafi bowiem łączyć źródła wiedzy z wielu miejsc i przedstawiać je w spójnej formie z zachowaniem ciągu przyczynowo skutkowego. To z kolei oznacza, że nauczyciele zazwyczaj nie są w stanie odgadnąć, czy tekst został stworzony przez ucznia czy przez maszynę. Twórca narzędzia zapowiedział pomoc instytucjom w wykrywaniu takich oszustw, jednak jak stwierdził - nie ma na to 100 proc. skutecznego sposobu.

Tworzenie treści w obcych językach

Wiadomo, że uczenie się języków obcych to spory wysiłek, a robienie tego tylko dla krótkiej formy pisemnej jest tym bardziej bezcelowe. Oczywiście, można zatrudnić tłumacza, ale to kosztuje. Jeżeli jednak chcemy stworzyć krótką notatkę w kilku językach, spokojnie można wykorzystać do tego właśnie ChatGPT, który nie tylko stworzy, ale przetłumaczy naszą wiadomość na kilka języków.

Pisanie tekstów piosenek

Proces kreatywny czasami bywa trudny, co mogę potwierdzić z własnych doświadczeń. Czasami po prostu brakuje inspiracji do stworzenia tekstu piosenki, a jeżeli jest - czasem ciężko dobrać słowa. Tutaj może pomóc ChatGPT, który jest w stanie nie tylko ułożyć tekst opowiadający o konkretnym temacie, ale też - może ułożyć utwór w konkretnym stylu muzycznym.

Symulowanie rozmowy z konkretną osobą

ChatGPT ma możliwość odpowiadania na rozmowy i prowadzenia konwersacji w wybrany przez nas sposób. To oznacza, że może wyjaśniać pewne kwestia jakby rozmawiał np. z dzieckiem, albo też - może sam udawać poszczególne osoby, historyczne postacie etc. Przetestował to Kuba i trzeba przyznać, że w dowolnym języku konwersowanie z ChatGPT brzmi po prostu przekonująco.

Pisanie wiadomości phishingowych

Tam, gdzie pojawi się nowe narzędzie, tam też pojawią się przestępcy, którzy będą chcieli je wykorzystać. Możliwości programu pozwalają bowiem na tworzenie przekonujących historii w dowolnym języku, więc naturalnie szybko pojawili się ludzie, którzy wykorzystują to narzędzie do tworzenia ataków phishingowych, fake newsów oraz siania dezinformacji.

Wyjaśnianie skomplikowanych zagadnień

Jedną z unikatowych funkcji ChatGPT jest możliwość tworzenia syntezy skomplikowanych tematów i wyjaśniania nawet bardzo złożonych zagadnień w prosty i logiczny sposób. Dzięki tej funkcji jest to świetne narzędzie do rozpoczęcia nauki, ponieważ znacznie skraca czas dostępu do kluczowych informacji.

Pisanie komputerowego kodu

Jak się okazuje, chatGPT pozwala także na tworzenie programów komputerowych. Oczywiście, bardzo szybko się okazało, że w taki sposób można też tworzyć malware, co chyba nie jest zaskakujące. Jak się jednak okazuje, można robić też bardziej skomplikowane programy, ale z... różnymi rezultatami.