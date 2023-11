W tych miastach nie zrobisz już zakupów w Żabka Jush!

Żabka Jush! to usługa oferująca szybkie dostawy zakupów z popularnych sklepów osiedlowych. Choć wydawało się, że cieszy się ogromną popularnością, właśnie zniknęła z kilku dużych miast Polski.

Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że zamówienie i dostawa produktu będą możliwe w ciągu jednego dnia. Obecnie, dzięki q-commerce klienci mogą mieć zakupy w swoim domu nawet w kwadrans. W ramach start-upu Lite e-Commerce skupiamy się na rozwoju nowej usługi Żabka Jush, aby zagwarantować jak najwyższe standardy obsługi i maksymalną wygodę użytkowania. Zależy nam na dotarciu do klienta w szybkim czasie, aby otrzymał swoje zakupy właściwie „na już”.

- mówił w 2021 r. Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future szumnie zapowiadający uruchomienie Żabka Jush! - aplikacji mobilnej do robienia zakupów i szybkich ich dowozów. Usługa na początku wystartowała w Warszawie, z czasem została rozszerzona na kolejne miasta - Gdańsk, Sopot, Katowice, Kraków, Poznań i Piaseczno. Żabka Jush! stawiała na szybkie dostawy, realizowane nawet w 15 minut oraz przedstawiała ciekawe koncepty, w których zakupy można było zamówić w dowolne miejsce - nie tylko do domu.

W Warszawie zakupy odebrać można było m.in. w parku fontann, pod pomnikiem Syreny, w okolicach mostu Poniatowskiego, boiska do siatkówki na Polach Mokotowskich, czy przy wejściu na plażę Praską. Jush zapewniało, że zakupy we wskazane miejsca dotrą w 15 minut. Były nawet rozwiązania wykorzystujące drony, które dostarczać zakupy miały w nawet 7 minut od złożenia zamówienia. To świetne rozwiązanie wpisywało się w rzeczywistość roku 2021 i wydawało się, że zostanie z nami na dłużej. Teraz, dwa lata po uruchomieniu usługi, bez żadnych zapowiedzi i komunikatów, Żabka Jush! znika z wielu lokalizacji.

Żabka Jush! znika z wielu miast. Co w zamian?

Tak oferta Żabka Jush! wyglądała kilkanaście dni temu

Korzystaliście z usługi w Katowicach, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu i Piasecznie i zdziwiliście się, że nie możecie już robić zakupów z szybkim dowozem? Nie jesteście sami. Żabka zdecydowała o zakończeniu usługi w tych miastach. Powód? Oficjalnie nieznany. Firma w żaden sposób nie komunikuje decyzji, ani nie tłumaczy dlaczego zdecydowała się na takie kroki. Jedynym, konkretnym sygnałem na ograniczenie dostępności Jush! jest strona internetowa usługi i zakładka dotycząca jej dostępności. Dowiadujemy się, że Żabka Jush! dostępna jest teraz wyłącznie w Warszawie oraz Krakowie. Można jedynie przypuszczać, że dostawy zakupów w tych miastach nie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony klientów i zwyczajnie przestało się to opłacać.

Sytuację już wykorzystuje konkurencja, która widzi w tym ruchu potencjalne korzyści dla siebie. Lisek, w sprytny dla siebie sposób zachęca klientów Żabki Jush do skorzystania z ich oferty udostępniając kupon o wartości 20 zł na zakupy z minimalną wartością zamówienia na poziomie 50 zł. Wystarczy w aplikacji, w zakładce Kupony wpisać kod "PAPAJUSH" by móc skorzystać ze zniżki na zakupy - nie tylko w miastach, z których zniknęła Żabka Jush!