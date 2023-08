Bezstresowe zakupy w Żabce – sprawdzamy, jak działa usługa Żappka Pay

Żappka Pay to usługa, która zmienia sposób płatności w Żabce. Pozwala ona na wygodne i szybkie dokonywanie transakcji, eliminując potrzebę posiadania gotówki lub korzystania z tradycyjnych kart płatniczych. Dowiedz się, jak skorzystać z Żappka Pay i cieszyć się wygodnymi zakupami.

Żappka Pay – jak szybko płacić za zakupy w Żabce?

Czy zdarza ci się czuć dyskomfort, gdy stajesz w kolejce do kasy, próbując znaleźć w kieszeni gotówkę lub znaleźć odpowiednią kartę płatniczą w ciasnym portfelu? Tak, wiem – to problemy pierwszego świata. Ale skoro mamy dostęp do nowych technologii, dlaczego nie ułatwić sobie życia? Z aplikacją Żappka wystarczy smartfon, aby zapłacić za zakupy. Wszystko dzięki usłudze Żappka Pay, którą omówimy w tym poradniku.

Żabka, będąc jedną z największych sieci sklepów spożywczych w Polsce, postanowiła wprowadzić usługę Żappka Pay, aby ułatwić i usprawnić cały proces dokonywania płatności. Dzięki niej wystarczy tylko kilka kliknięć na twoim smartfonie, aby zapłacić. Nie musisz zabierać z domu portfela lub czekać na wydanie reszty. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skonfigurować tę usługę, zapraszamy do dalszej części tekstu.

Pobieranie aplikacji Żappka

Aby skorzystać z usługi Żappka Pay, musisz najpierw pobrać aplikację Żappka. Znajdziesz ją w sklepie z aplikacjami dostępnym na twoim smartfonie. Bez względu na to, czy korzystasz z systemu Android, czy iOS, Żappka jest dostępna zarówno w Google Play, jak i App Store. Nie zabrakło też wsparcia dla użytkowników smartfonów Huawei, którzy korzystają z repozytorium AppGallery.

Po znalezieniu aplikacji Żappka w wirtualnym sklepie, wystarczy kilka prostych kroków, aby ją pobrać i zainstalować. Kliknij przycisk "Pobierz" lub "Zainstaluj", a smartfon automatycznie rozpocznie proces pobierania i instalacji. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca na swoim urządzeniu, aby zainstalować aplikację. Po zakończeniu procesu instalacji znajdziesz ikonę Żappki na swoim ekranie głównym lub w menu aplikacji.

Rejestracja i tworzenie konta w aplikacji Żappka

Po zainstalowaniu aplikacji Żappka na swoim smartfonie czas na rejestrację i utworzenie konta użytkownika. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Będziesz musiał(a) podać niektóre informacje, takie jak numer telefonu i adres e-mail, a także utworzyć hasło. Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz potwierdzenie, że twoje konto zostało utworzone i jesteś gotowy, aby zacząć korzystać z aplikacji Żappka.

Żappka Pay: Jak korzystać z płatności mobilnych Żabki?

Żappka Pay to usługa, która umożliwia wygodne i szybkie płacenie za zakupy w Żabce za pomocą Twojego smartfona. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz dodać swoją kartę płatniczą do aplikacji Żappka. Proces jest prosty i bezpieczny. Możesz dodać swoją kartę w kilka sposobów — przez NFC, aparat lub automatycznie przy kolejnym zakupie w sklepie sieci. Po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aplikacji, aby podłączyć swoją kartę płatniczą. Pamiętaj, że musisz potwierdzić swój numer telefonu w aplikacji Żappka, aby móc korzystać z usługi Żappka Pay.

Ustawianie zabezpieczeń i autoryzacji płatności w Żabka Pay

Bezpieczeństwo jest kluczowe przy korzystaniu z usług płatności mobilnych, dlatego aplikacja Żappka Pay zapewnia możliwość ustawienia zabezpieczeń i autoryzacji płatności. Po dodaniu karty płatniczej do Żappka Pay możesz ustawić PIN, który zabezpieczy dostęp do usługi. Dodatkowo możesz również skonfigurować autoryzację płatności za pomocą biometrii, takiej jak skan twarzy lub odcisk palca (w zależności od tego, co oferuje Twój smartfon).

Płacenie za pomocą Żappka Pay

Kiedy Twoja karta płatnicza jest już skonfigurowana i zabezpieczona, możesz cieszyć się szybkim procesem płacenia za swoje zakupy za pomocą Żappka Pay. Oto kilka prostych kroków:

Podczas zakupów w Żabce, zeskanuj kod kreskowy ze swojej aplikacji Żappka (dokładnie tak jak wtedy, gdy chcesz zebrać żappsy za swoje zakupy). Poinformuj kasjera, że chcesz zapłacić za pomocą Żappka Pay. Potwierdź płatność w aplikacji Żappka Pay. Możesz to zrobić za pomocą swojego odcisku palca, skanu twarzy lub wpisując PIN, który wcześniej ustawiłeś(-aś). Po zatwierdzeniu płatności, Twój zakup zostanie opłacony, a potwierdzenie transakcji zostanie wyświetlone na ekranie.

Źródło: Żabka

Nie zapomnij o żappsach!

Skoro mówimy o aplikacji Żappka, nie możemy na koniec zapomnieć o żappsach, czyli programie lojalnościowym, jaki oferuje popularna sieć sklepów. Przy każdych zakupach warto zeskanować kod kreskowy w aplikacji, aby odebrać punkty za zakupy. Kiedy już zdobędziesz odpowiednią ilość żappsów, możesz wymieniać je na nagrody. Aplikacja Żappka umożliwi Ci odbiór określonych produktów. Wystarczy, że wybierzesz nagrodę w aplikacji, a następnie podejdziesz do kasy z danym produktem i zgłosisz, że chcesz go kupić za żappsy.