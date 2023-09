Tak smakuje 3000 rok. Coca-Cola połączyła siły ze sztuczną inteligencją

Kolejny krok w rozwoju Creations

Coca-Cola nie przestaje rozwijać swojej globalnej platformy Creations, w ramach której firma wprowadza limitowane edycje swojego napoju w różnych kooperacjach (do tej pory były między innymi edycje z artystami, jak chociażby Rosalia, czy festiwalowe, na przykład z Tomorrowlandem) oraz przygotowuje wyjątkowe projekty i doświadczenia dla swoich klientów. Tym razem jednak pomysł jest nieco inny, ale chyba najciekawszy ze wszystkich.

Źródło: Depositphotos

Sztuczna inteligencja to jeszcze jakiś czas temu melodia przyszłości i temat do spekulacji prosto z dzieł science-fiction. Dziś za to jest to dość niespodziewanie nieodłączna część naszego życia. AI jest coraz większą częścią naszej codzienności, czy nam się to podoba, czy też nie. DALL-E, Midjourney, ChatGPT, Bing AI, Google Bard, zmiany w programach Adobe, Windowsie 11 czy Google Workspace — a to zaledwie mała część wszystkiego, co się dzieje.

Teraz, czego raczej spodziewało się jeszcze mniej osób, sztuczna inteligencja weszła do branży… spożywczej. I to o dziwo nie jest żart.

Coca-Cola Zero Cukru 3000 to smak stworzony przy współpracy… ze sztuczną inteligencją

Od początku tego miesiąca w sklepach sieci Żabka można znaleźć puszkę napoju Coca-Cola Zero Cukru 3000 o pojemności 250 ml. Już na samej puszce możemy znaleźć informację, że jest to smak inspirowany przyszłością, tworzony przy współpracy z AI. Firma tą inicjatywą chciała pokazać, że nie tylko nadąża za wszystkimi trendami obecnymi na świecie — ale do tego cały czas rozwija swoją platformę Creations i ma mnóstwo kreatywnych i nietuzinkowych pomysłów jak na firmę zajmującą się robieniem napojów gazowanych. O co dokładnie chodzi?

Smak napoju Coca-Cola Zero Cukru 3000 został stworzony razem ze sztuczną inteligencją. Podczas rozmowy z przedstawicielami firmy dopytywałem się, jak ten proces dokładnie wyglądał — powiedziano mi wyłącznie, że użyto w tym celu promptów z chatbotem, co jest logicznym i najbardziej sensownym rozwiązaniem. Sam określiłbym ten smak jako brzoskwinię z dodatkiem gumy arabskiej, chociaż firma nie definiuje go w dokładny sposób — wiemy, że tak ma smakować przyszłość. Jeśli tak faktycznie będzie, to ta nie będzie wcale taka zła, jak czasem może się wydawać… chociaż do napoju zostały nam podane rożki z łososiem i suszonymi szarańczami czy pierożki dim sum z mącznikami młynarkami. Dziwne? Tak. Smaczne? Zależy. Ciekawe, ale na pewno nie jest złe.

Co więcej, w samym designie puszki (który bardzo przyciąga wzrok) również maczała palce sztuczna inteligencja. Dominują tutaj jasne, optymistyczne odcienie fioletu, magenty i cyjanu, które uzupełniają srebrne akcenty. Logo Coca-Cola Creations składa się za to z rozproszonych bąbelków w różnych formach i kolorach. Patrząc na puszkę, od razu przychodzi mi do głowy Cyberpunk, do którego dodatek Widmo wolności wkrótce będzie miał premierę — i zdaje mi się, że Coca-Cola osiągnęła powodzenie misji „futurystycznego napoju”, skoro tak właśnie jest. No i bardzo dobry moment na tego typu ruch, trzeba przyznać. Oana Vlad, starsza dyrektorka ds. globalnej strategii w Coca-Cola, mówi:

Naszą ambicją w Coca-Cola Creations jest tworzenie nieoczekiwanych i magicznych chwil dla naszych konsumentów. Zainspirowani ponadczasowością Coca-Cola, chcemy uczcić pomysł każdego z nich na to, jak może wyglądać przyszłość. Z pomocą technologii opartej na sztucznej inteligencji, Coca-Cola Zero Cukru 3000 daje wyobrażenie jak może smakować nasz kultowy napój w 3000 roku i wprowadza innowacyjne doświadczenia.

Źródło: Depositphotos

Nie tylko sam napój. Kod QR przenosi nas do innego świata

Na każdej puszce napoju Coca-Cola Zero Cukru 3000 znajduje się kod QR. Po „zasmakowaniu przyszłości” możemy więc pobawić się specjalnie przygotowanym filtrem — kod przenosi nas do Creations Hub, gdzie został dodany spersonalizowany obiektyw 3000 AI. Zabawa jest bardzo prosta — wykonujemy zdjęcie swoim smartfonem, a Creations Hub nakłada na to filtr, zmieniający tło na iście utopijny obraz. Zwykła ulica może zamienić się w futurystyczną metropolię, a nasz ogród może stać się cyberpunkową dżunglą. Niby nic odkrywczego, ale jak na firmę taką jak Coca-Cola — bardzo fajny pomysł.

Źródło: Depositphotos

Jaka będzie przyszłość? Coca-Cola Zero Cukru 3000 każe mi myśleć, że będzie kolorowo, słodko… może nieco dziwnie, ale w ogólnym rozrachunku za kilka lat świat będzie pozytywnie szalony i przepełniony specyficznymi rozwiązaniami i utopijnymi budowlami z neonami. Coca-Cola pozostawiła więc we mnie bardzo pozytywne odczucia.

Wyjazd redaktora Antyweb do Berlina odbył się na koszt i zaproszenie firmy Coca-Cola. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.