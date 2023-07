Dronem na plażę. Tak Żabka dostarcza zakupy do klientów

W zeszłoroczne wakacje pisaliśmy o nowej usłudze firmy Lisek - możliwości zrobienia zakupów, które nie przyjadą do domu, a pod wskazane miejsce - np. do parku, na plażę, lub "gdzieś na mieście". To świetny sposób na wygodne zakupy spędzając czas poza domem. W aplikacji Jush!, należącej do Żabki, chwilę później pojawia się możliwość dowozu zakupów do wybranych punktów, które znajdziecie na mapie. W Warszawie zakupy odebrać można było m.in. w parku fontann, pod pomnikiem Syreny, w okolicach mostu Poniatowskiego, boiska do siatkówki na Polach Mokotowskich, czy przy wejściu na plażę Praską. Jush zapewniało, że zakupy we wskazane miejsca dotrą w 15 minut.

Zakupy dronem na plażę. Żabka Jush testuje nowe rozwiązania

Tegoroczne wakacje to również dobry pomysł na testowanie nowych rozwiązań z obszaru dostaw zakupów pod wskazane miejsce - nie tylko do domu. W miniony weekend usługa dostarczała zakupy... dronem i to na plażę w Warszawie. Jak podaje serwis Wiadomości Handlowe, dron wystartował z magazynu na warszawskim Powiślu i po krótkim locie wylądował na plaży nad Wisłą. To część kampanii tegorocznej akcji dowozów w plener, która rozpoczęła się wraz z wakacjami.

W Grupie Żabka chętnie wspieramy inicjatywy, które opierają się na wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań. Robimy to poprzez Venture Studio, czyli jednostkę, która aktywnie poszukuje do współpracy firm technologicznych i startupów wspomagających transformację naszego ekosystemu convenience

- komentuje dla Wiadomości Handlowych Karol Gajewicz, head of venture studio w Żabka Future.

A co znajdowało się w zamówieniu? Miały to być produkty marek własnych Żabki. Soki Wycisk, płynne przekąski Foodini, croissant z Żabka Café, roślinny batonik Plant Hunter, a także świeże owoce. Co ciekawe, Jush! obiecuje, że zakupy do wskazanego miejsca dostarczy w ciągu 15 minut. Zamówienie przy pomocy drona zrealizowano w niecałe 7 minut.