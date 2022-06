Zamawianie zakupów do domu to już standard. Przybywa jednak aplikacji, które dostarczą je także w inne miejsce - do parku, na plażę lub inny punkt na mapie miasta.

Kilkanaście dni temu pisaliśmy, że Lisek wprowadza możliwość zamawiania "na pinezkę". To pierwsza tego typu usługa w Polsce pozwalająca robić zakupy, które nie przyjadą do domu, a pod wskazane miejsce - np. do parku, na plażę, lub "gdzieś na mieście". To świetny sposób na wygodne zakupy spędzając czas poza domem.

Funkcjonalność działa we wszystkich 13 miastach, w których dostępny jest Lisek czyli w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Łodzi, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Piasecznie, Ząbkach, Markach i we Wrocławiu.

- więcej na ten temat przeczytacie w naszym tekście Lisek znajdzie cię nawet w lesie i… dostarczy zakupy.

Pomysł dowozu zakupów nie tylko do domu dostrzegli inni. Start-up, należący do Grupy Żabka, Lite e-Commerce, uruchamia podobną funkcję w swojej aplikacji Jush! Aplikacja działa w Warszawie w części Śródmieścia, Bemowa, Ochoty, Woli, Ursynowa, Włochy, Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka, Mokotowa, Wilanowa, Muranowa, Żoliborza, Piaseczna, Bielan. Skorzystać z niej można także w Gdańsku, Katowicach i Krakowie i również w tylko w niektórych rejonach tych miast.

Jush! dostarczy zakupy pod wskazane miejsce - także w środku miasta

W najnowszej aktualizacji apki Jush! pojawia się możliwość dowozu zakupów do wybranych punktów, które znajdziecie na mapie. Te oznaczone zieloną "pinezką" z logo usługi i nazwą - "Plener Jush". W Warszawie zakupy odebrać można m.in. w parku fontann, pod pomnikiem Syreny, w okolicach mostu Poniatowskiego, boiska do siatkówki na Polach Mokotowskich, czy przy wejściu na plażę Praską. Jush zapewnia, że zakupy we wskazane miejsca dotrą w 15 minut.

Nowa wersja aplikacji wprowadza też zmiany w wyświetlaniu dostępności produktów w danej okolicy. W trakcie przeglądania kategorii zobaczycie najpierw produkty, które są dostępne. Tych, których nie ma, szukajcie na końcu listy.