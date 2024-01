Takiej Żabki jeszcze nie było. Można ją znaleźć tylko w jednym miejscu

Żabka chyba jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku sklepów osiedlowych. Podobnie, jak aplikacja mobilna Żappka, która na rynku zadebiutowała w 2019 r. i do tej pory cieszy się sporą popularnością. Na przestrzeni ostatnich lat zyskała wiele dodatkowych funkcjonalności. To już nie tylko kupony, zniżki i punkty - żappsy. To również Żappka Pay - płatności w aplikacji za zakupy w sklepach oraz stale rosnąca platforma, która doczekała się swojej społeczności na Discordzie. Żappka to również Żabu - gra-usługa, w której gracze/klienci opiekują się wirtualną żabą i zdobywają kolejne poziomy, w zależności od dokonywanych przez gracza zakupów, również tych realizowanych dzięki zebranym na koncie żappsom. Użytkownicy mają możliwość personalizowania swojej postaci Żabu poprzez zakup różnego rodzaju akcesoriów. Gra polega na hodowli i regularnej opiece nad stworzoną przez siebie postacią Żabu. Po osiągnięciu wybranych poziomów, na graczy czekają skrzynki z nagrodami – darmowe żappsy, produkty czy zniżki na zakupy.

Oto pierwsza Żabka w Fortnite. Co oferuje?

Ale to nie wszystko. Żabka wchodzi teraz na wyższy poziom i swój pierwszy sklep otwiera w... Fortnite. To jedna z najpopularniejszych gier free-to-play, która oferuje zarówno dostęp do trybów Battle Royale stworzonych przez Epic Games, jak i do "wysp" stworzonych przez graczy. Jedną z takich wysp, na której gracze mogą przeżywać różne przygody jest, StoryHunt: Poznan, stworzona przez realtimesquad - ekipę z Poznania. StoryHunt: Poznan zabiera graczy do Poznania, gdzie mogą wziąć udział w ciekawych przygodach i zobaczyć, jak to wielkopolskie miasto udało się odwzorować w świecie Fortnite. I to właśnie z realtimesquad Żabka nawiązała współpracę, efektem której jest obecność sklepu popularnej sieci w cyfrowym świecie.

W grze znajdziemy Żabu, czyli wspomnianą wyżej żabę, która postawi przed graczem wyzwanie - wyścig ulicami wirtualnego Poznania. Gracz musi zdobyć jak największą liczbę wirtualnych żappsów w jak najkrótszym czasie. Urokliwe kamienice starego miasta to dopiero początek. Gracza na swojej drodze napotka też sklepy Żabki, które właśnie pochodzą z Poznania. A to oznacza, że na mapie znajdziemy także budynek, który jest siedzibą firmy.

Mając na uwadze światowe trendy i rosnące znaczenie gamingu jako kanału do komunikacji z klientami, obecność Żabki w świecie Fortnite to nie przypadek. Dziś platforma skupia wokół siebie niemal 400 milionów graczy na całym świecie, jest tam obecnych wiele kultowych marek, które swoje produkty kierują do młodego pokolenia. Nas w związku z tym też tam nie mogło zabraknąć.

- podkreśla Sebastian Szaraniec, Marketing Communication & Innovation Director w Żabka Polska.

Jak zagrać? Najprościej będzie dodając ją do swojej playlisty bezpośrednio ze strony wyspy. Z poziomu samej gry wystarczy wpisać kod wyspy 6595-6730-8240, by przenieść się do cyfrowego Poznania i pobiegać po jego ulicach.

Żabka w Fortnite już czeka na graczy. Co jeszcze pojawiło się w grze?

Przy okazji warto przypomnieć, że ostatnie tygodnie to wielkie zmiany w Fortnite. Choć gracze musieli pożegnać się (tymczasowo) z bijącym rekordy popularności trybem OG, który przywrócił oryginalną mapę, tak na otarcie łez Epic Games przygotowało masę ciekawych trybów. LEGO Fortnite, Rocket Racing i Fortnite Festival. Trzy różne doświadczenia, to praktycznie trzy różne gry oferujące graczom całkiem inną rozgrywkę. Przeniesienie Fortnite do świata LEGO oddaje w ręce graczy możliwość tworzenia własnego świata i przeżywanie nowych przygód, Racing to nowy projektów twórców Rocket League, którzy skupia się na pełnych adrenaliny wyścigach, a Festival to nic innego, jak Guitar Hero w nowej odsłonie. A to zapewne dopiero początek, twórcy zapowiadają, że 2024 r. będzie dla graczy Fortnite naprawdę ekscytujący!