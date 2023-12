Oto nowa gra twórców Rocket League. Znajdziecie ją w... Fortnite

Rozdział 5 Fortnite: Battle Royale przywitał graczy zupełnie nową wyspą, ale jak mówią twórcy: nie wszystko złoto, co się świeci. Tajemnicze "Stowarzyszenie", które pociąga za kulisami za sznurki, porwało Skórka. Gracze będą mogli dołączyć do ekipy "Undergroundu" i pozbyć się bossów Stowarzyszenia, w tym najgroźniejszą z nich - Valerię. Aby ułatwić sobie zadanie - na mapie pojawi się zupełnie nowy środek transportu - pociąg. Inną nowością są modyfikujcie bronie oraz "tarcza kuloodporna", która pomoże przetrwać najbardziej emocjonujące pojedynki.

Jednak to nie wszystko, co przygotowali twórcy Fortnite. Epic Games wraz ze startem nowego rozdziału zapowiedział trzy nowe tryby, które całkowicie zmieniają model rozgrywki znany z Battle Royale. Pierwszy z nich to LEGO Fornite. Tryb survival, w którym gracze wcielają się w ulubione postacie w zupełnie nowej odsłonie. Gracze mogą skorzystać z domyślnego trybu Przetrwania, w którym trzeba stawić czoła przeciwnościom losu. Zbieranie i wytwarzanie zasobów potrzebnych do budowania wszelakich konstrukcji i walka z potężnymi wrogami podczas zwiedzania świata to dopiero początek! Gracze, którzy nie chcą ograniczeń i chcą skupić się na własnych doświadczeniach mogą wybrać tryb Piaskownicy, gdzie można przywoływać konstrukcje i przedmioty bez konieczności szukania zasobów.

Nowy tryb w Fortnite już dostępny. Oto Rocket Racing

Kolejną, całkowicie nową grą w ramach Fortnite jest Rocket Racing od twórców Rocket League - studia Psyonix. To dynamiczne, szalone wyścigi oferujące stale rozwijający się katalog torów, doskonaląc swoje umiejętności driftu, latania, używania turbo i wykonywania powietrznych uników. Gra oferuje zabawę w pojedynkę lub ze znajomymi, a do tego sieciowe wyścigi rankingowe i prywatne.

W Sezonie Zero Rocket Racing umiejętności graczy zostaną wystawione na próbę na 26 torach. To tu unikać będą oni wysokich przeszkód, szukać skrótów, a nawet lądować na ścianach, aby zostawić rywali daleko w tyle. To tylko początek wielkiej przygody, bo w 2024 w grze pojawią się nowe tryby, tory i nie tylko. Zapowiada się więc ciekawa rozgrywka, w której to cztery kółka grać będą pierwsze skrzypce.

Samochody w Rocker Racing składają się z trzech elementów, które znajdziecie w szafce: karoserii, wzoru i kół. Jeśli macie w Rocket League karoserie Octane, Cyclone, Jäger 619 czy też Lamborghini Huracán STO, to będą one dostępne również w szafce Fortnite. Żeby wszystko działało prawidłowo, pamiętajcie, aby zalogować się do Fortnite z użyciem tego samego konta Epic, co w przypadku Rocket League.

Jak zacząć grać? Po uruchomieniu gry Fortnite, wystarczy zajrzeć do zakładki Odkryj. Spośród wszystkich atrakcji, wybrać należy Rocker Racing, które znajduje się w sekcji "Stworzone przez Epic". Co ważne, do rozgrywki nie jest potrzebne już dodatkowe pobieranie danych i zabawę można rozpocząć natychmiast po wybraniu tego trybu.

LEGO Fortnite, Rocker Racking to dopiero początek. Co czeka na graczy?

Przed nami jeszcze jedna premiera w Fortnite - Fortnite Festival. Będzie to gra rytmiczna, która swoją mechaniką przypomina nieco Guitar Hero - w końcu odpowiada z nią studio Harmonix. Co przygotowali dla nas twórcy w tym trybie? Przekonamy się w najbliższych dniach.