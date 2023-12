Wielki powrót Guitar Hero? Nie, to nowy tryb w Fortnite!

Rozdział 5 Fortnite: Battle Royale przywitał graczy zupełnie nową wyspą, ale jak mówią twórcy: nie wszystko złoto, co się świeci. Tajemnicze "Stowarzyszenie", które pociąga za kulisami za sznurki, porwało Skórka. Gracze będą mogli dołączyć do ekipy "Undergroundu" i pozbyć się bossów Stowarzyszenia, w tym najgroźniejszą z nich - Valerię. Aby ułatwić sobie zadanie - na mapie pojawi się zupełnie nowy środek transportu - pociąg. Inną nowością są modyfikujcie bronie oraz "tarcza kuloodporna", która pomoże przetrwać najbardziej emocjonujące pojedynki.

Wraz z prezentacją nowe sezonu, Epic Games potwierdziło, że do Fortnite trafiają zupełnie nowe tryby, które całkowicie zmieniają rozgrywkę. O LEGO Fortnite i Rocket Racing mamy osobne teksty. Ten pierwszy to projekty typu survival, w którym postacie z Fortnite trafiają do świata LEGO, a przed graczami otwiera się ogromny świat możliwości konstrukcyjnych i masa przygód do przeżycia - zarówno w pojedynkę, jak i z przyjaciółmi. Drugi natomiast stawia na zupełnie na coś innego - szalone wyścigi na arcade'owych torach pełnych niebezpieczeństw, przeszkód i przedmiotów, które pomogą w pokonywaniu kolejnych przeciwników. Gra oferuje zabawę w pojedynkę lub ze znajomymi, a do tego sieciowe wyścigi rankingowe i prywatne.

Wszystko stworzone przez twórców Rocket League i z możliwością zdobywania elementów "wyposażenia" dla samochodów, które można używać zarówno w Rocket Racing, jak i Rocket League. Samochody w Rocker Racing składają się z trzech elementów, które znajdziecie w szafce: karoserii, wzoru i kół. Jeśli macie w Rocket League karoserie Octane, Cyclone, Jäger 619 czy też Lamborghini Huracán STO, to będą one dostępne również w szafce Fortnite. Żeby wszystko działało prawidłowo, pamiętajcie, aby zalogować się do Fortnite z użyciem tego samego konta Epic, co w przypadku Rocket League.

Na scenę wkracza Fortnite Festival. Czy to powrót Guitar Hero?

Jednak to nie wszystko, co przygotowali twórcy Fortnite. Pamiętacie gry z serii Guitar Hero lub Rock Band od studia Harmonix Music Systems? Choć słuch po nich zaginął i ostatnia ich gra, Fuser, nie spotkała się z zainteresowaniem graczy, teraz ekipa odpowiedzialna za gry rytmiczne, w których graliśmy lata temu, wraca z nowym pomysłem. W Fortnite Festival graczem mogą wspólnie ze znajomymi wykonywać muzykę ulubionych artystów przy akompaniamencie okrzyków i oklasków publiczności. Gdy nie gramy na Scenie Głównej, możemy udać się na Scenę Jamu, by miksować z innymi graczami popularne utwory.

W Fortnite Festival na graczy czeka licencjonowana ścieżka ze światowych hitów, obejmująca wiele gatunków i okresów. Festival będzie stale się rozrastał. Co ciekawe, w przyszłości ma pojawić się wsparcie dla zewnętrznych kontrolerów/instrumentów - tych sam, które jeszcze kilka lat temu posiadali fani Guitar Hero. Co więcej, Fortnite Festival wprowadza do szafki nowe przedmioty: instrumenty oraz aury. Instrumenty dzielą się na pięć kategorii: gitara, keytar, perkusja, mikrofon i bas. Aury otaczają graczy, gdy występują na Scenie Głównej. Gitary, keytary, perkusje, mikrofony, basy i aury nie zapewniają podczas występu żadnej premii.

Fortnite Festival. Lista piosenek

Jak zacząć grać? Po uruchomieniu gry Fortnite, wystarczy zajrzeć do zakładki Odkryj. Spośród wszystkich atrakcji, wybrać należy Fortnite Festival, które znajduje się w sekcji "Stworzone przez Epic". Co ważne, do rozgrywki nie jest potrzebne już dodatkowe pobieranie danych i zabawę można rozpocząć natychmiast po wybraniu tego trybu. A co na premierę przygotowali twórcy i jakie utwory można grać? Poniżej znajdziecie artystów i tytuły piosenek, z czego niektóre są dostępne za V-dolce :

The All-American Rejects - Dirty Little Secret

Bell Biv Bedoe - Poison

Billie Eilish - Bad Guy

The Cranberries - Zombie

DNCE - Cake by the Ocean

Fall Out Boy - My Songs Know What You Did in the Dark (Light ‘Em Up)

Florence + the Machine - Dog Days Are Over

Greta Van Fleet - Highway Tune

Imagine Dragons - Thunder

Kendrick Lamar - i

The Killers - Mr. Brightside

KT Tunstall - Suddenly I See

Lady Gaga - Bad Romance

LMFAO Ft. Lauren Bennett & Goonrock - Party Rock Anthem

Machine Gun Kelly Ft. Willow - Emo Girl

NF - The Search

Nine Inch Nails - The Hand That Feeds

Olivia Rodrigo - Vampire

ONE REPUBLIC - Counting Stars

PSY - Gangnam Style

Queens of the Stone Age - Go With the Flow

Sub Urban - Cradles

The Weeknd - Blinding Lights

The Weeknd - The Hills

The Weeknd - Save Your Tears

The Weeknd - Take My Breath

Weezer - Buddy Holly

The White Stripes - Seven Nation Army

Witchgang - Nothing’s Alright

oraz kilka utworów od Epic Games: