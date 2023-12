Fortnite wkracza w nowy rozdział. Będzie się działo!

Wczorajszy Wielki Wybuch zakończył 4. rozdział w Fortnite. Choć nie wszystkim udało się wziąć udział w wydarzeniu, twórcy Fortnite zdradzają, co czeka nas w najbliższych godzinach, gdy tylko serwery zostaną przygotowane na powrót graczy. Co przyniesie pierwszy sezon 5. rozdziału? Sprawdźmy!

Rozdział 5 Fortnite: Battle Royale powita graczy na zupełnie nowej wyspie, ale jak mówią twórcy: nie wszystko złoto, co się świeci. Tajemnicze "Stowarzyszenie", które pociąga za kulisami za sznurki, porwało Skórka. Gracze będą mogli dołączyć do ekipy "Undergroundu" i pozbyć się bossów Stowarzyszenia, w tym najgroźniejszą z nich - Valerię. Aby ułatwić sobie zadanie - na mapie pojawi się zupełnie nowy środek transportu - pociąg. Inną nowością są modyfikujcie bronie oraz "tarcza kuloodporna", która pomoże przetrwać najbardziej emocjonujące pojedynki.

5 sezon Fortnite coraz bliżej. Co o nim wiemy?

Nowa mapa, to nowe lokacje: Rozrzutna Riwiera, Baza Buntowników, Karkołomne Koleje, Gasnące Góry, czy Hotel Wielki Lodowiec. Co ciekawe, w pierwszej części sezonu śnieg znajdziecie nie tylko w biomie polarnym. Na czas Festiwalu Zimy 2023 tajga i tundra również pokryją się śniegiem.

A co nowego w ramach rozgrywki? Przede wszystkim bardziej spersonalizowane samochody, które doczekały się własnej zakładki w szafce gracza, a do zdobycia będą elementy kosmetyczne dla karoserii, wzorów i kół. A bronie? Rozdział 5 wprowadza strzelbę-pompkę Młot, strzelbę automatyczną Furia, karabin szturmowy Nemezis, karabin szturmowy Napastnik, pistolet maszynowy Grom, pistolet maszynowy Hiper, karabin snajperski Żniwiarz i pistolet Strażnik. Będzie też nóż z kotwiczką, czy czepiak kasetowy. Zapowiada się naprawdę ciekawie, tym bardziej, że bronie będzie można modyfikować, co zapewni m.in mniejszy odrzut, zwiększą pojemność magazynka i nie tylko!

Nowe tryby w Fortnite. LEGO Fortnite, Rocket Racing i Fortnite Festival!

Jednak to nie wszystko, co przygotowali twórcy Fortnite. Epic Games zapowiada, że już w najbliższym tygodniu do świata gry zadebiutują nowe tryby, które będą całkowicie nowymi przygodami. To LEGO Fortnite, Rocket Racing i Fortnite Festival. Studio nie zdradza zbyt wielu szczegółów na ich temat, ale mocno podkręca atmosferę przed ich premierą. Nie da się ukryć, że najwięcej zainteresowania wzbudzi współpraca z LEGO, która oferować ma m.in. survivalową przygodę. Już teraz 1200 strojów w standardowym stylu Fortnite otrzymało dodatkowy styl LEGO! Stylów LEGO można używać w nadchodzących przygodach LEGO dostępnych w ramach tego trybu. Co najważniejsze - style LEGO dla posiadanych już strojów zostaną automatycznie dodane do szafki bez dodatkowych kosztów. To samo dotyczy wielu istniejących już emotek, których można używać ze stylami LEGO swoich strojów.

Rocket Racing powstaje przy współpracy ze studiem odpowiedzialnym za Rocket League - chyba jedną z najpopularniejszych gier wyścigowych online. Na ten moment nie znamy żadnych szczegółów związanych z rozgrywką, można jednak podejrzewać, że będziemy mieć do czynienia z ekscytującymi wyścigami. Najmniej informacji mamy na temat Fortnite Festival. Jednak z udostępnionych materiałów możemy śmiało powiedzieć, że będzie to gra rytmiczna, która swoją mechaniką przypomina nieco Guitar Hero - w końcu odpowiada z nią studio Harmonix. Co przygotowali dla nas twórcy tych trzech osobnych trybów? Przekonamy się już w najbliższym tygodniu.