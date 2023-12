LEGO Fortnite już dostępne! Jak zacząć przygodę?

Po zapowiedziach i krótkim zwiastunie, czas na konkrety. LEGO Fortnite to całkowicie nowy tryb, który z pewnością przyciągnie graczy, którzy szukają nieco innego podejścia do klasycznej rozgrywki Battle Royale.

Najnowszy rozdział Fornite to nie tylko nowa mapa, nowe mechaniki i jeszcze więcej zabawy w trybach Battle Royale. To przede wszystkim nowe tryby, które odchodzą od tego, co znamy z klasycznego hitu studia Epic Games. Wyścigowe Rocket Racing i muzyczne Fortnite Festival jeszcze przed nami, ale już dziś możecie zagrać w tryb, który powstał przy współpracy chyba jednej najbardziej rozpoznawalnych firm na świecie produkującej klocki - LEGO.

LEGO Fortnite dostępny jest już dla wszystkich graczy - bez względu na platformę, czy usługę w chmurze - to zupełnie nowe doświadczenie, które może nieco przypominać to, z czym mamy do czynienia w Minecrafcie. Przed grą w LEGO Fortnite po raz pierwszy należy stworzyć nowy świat lub wejść do świata stworzonego przez innego gracza.Następnie wyświetlone zostaną opcje, które umożliwią ustawienie zasad panujących w grze.

Najważniejszą decyzją jest wybór trybu. Gracze mogą skorzystać z domyślnego trybu Przetrwania, w którym trzeba stawić czoła przeciwnościom losu. Zbieranie i wytwarzanie zasobów potrzebnych do budowania wszelakich konstrukcji i walka z potężnymi wrogami podczas zwiedzania świata to dopiero początek! Gracze, którzy nie chcą ograniczeń i chcą skupić się na własnych doświadczeniach mogą wybrać tryb Piaskownicy, gdzie można przywoływać konstrukcje i przedmioty bez konieczności szukania zasobów.

LEGO Fortnite już dostępne. Co oferuje nowy tryb?

Jak najszybciej zbudujcie ognisko i schronienie, aby przetrwać pierwszą noc. Po ich zbudowaniu dobrze jest pomyśleć o skonstruowaniu stołu rzemieślniczego! Użyjcie stołu rzemieślniczego, aby stworzyć podstawowe narzędzia, które przyspieszą zbieranie zasobów. Im więcej macie zasobów, tym łatwiej będzie wam tworzyć odblokowane przez was konstrukcje, w tym budowle LEGO i pojedyncze klocki LEGO.

Dodatkowo, w trybie piaskownicy, gracze mają możliwość wybrania bardziej zaawansowanych opcji:

Wrogowie : włączeni lub wyłączeni

: włączeni lub wyłączeni Głód : włączony lub wyłączony

: włączony lub wyłączony Temperatura : włączona lub wyłączona

: włączona lub wyłączona Energia : włączona lub wyłączona

: włączona lub wyłączona Likwidacja : włączona lub wyłączona

: włączona lub wyłączona Upuszczanie ekwipunku po likwidacji : włączone lub wyłączone

: włączone lub wyłączone Przyjazne stworzenia : włączone lub wyłączone

: włączone lub wyłączone Mieszkańcy: włączeni lub wyłączeni

Jak zacząć grać? Po uruchomieniu gry Fortnite, wystarczy zajrzeć do zakładki Odkryj. Spośród wszystkich atrakcji, wybrać należy LEGO Fortnite, które znajduje się w sekcji "Stworzone przez Epic". Co ważne, do rozgrywki nie jest potrzebne już dodatkowe pobieranie danych i zabawę można rozpocząć natychmiast po wybraniu tego trybu.

Kilkanaście dni temu Epic Games wprowadziło możliwość połączenia swojego konta z kontem LEGO. Efektem tej współpracy jest możliwość odebrania specjalnej nagrody - skórki Eksploratorki Emilii. Co należy zrobić? Wystarczy połączyć swoje konto Epic z kontem LEGO i gotowe. Co ważne, strój posiada zarówno styl LEGO, jak i tradycyjny Fortnite. Dodatkowo, członkowie LEGO Insiders Club będą mogli dostosować i użyć swojego awatara LEGO Insiders Club wraz ze strojem Eksploratorki Emilii (styl LEGO). Otrzymają też ekskluzywną odznakę.

Jednak to nie koniec atrakcji. Już teraz dostępny jest zadań Prawdziwych Odkrywców Zdobądźcie go za darmo w sklepie. Ukończenie wszystkich zadań odblokuje strój Przecieracza Szlaków Taia.