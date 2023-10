Obrazki wygenerowane przez AI w… YouTube? Ten pomysł ma sporo sensu!

DALL-E, Midjourney i… YouTube

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji w ostatnim czasie szturmem wdarły się do naszego życia. Jeszcze kilka miesięcy temu narzędzia AI umiejące napisać za nas niemal wszystko (od opowiadań do szkoły, przez posty na social media, aż po felietony na dany temat), pomóc programistom w stworzeniu kodu, czy wygenerować obraz na podstawie krótkiego opisu, były wyłącznie melodią przyszłości. Teraz stały się wręcz codziennością.

Midjourney i podobne narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję narobiły już trochę szumu. Potrafią przecież tworzyć zdjęcia z imprez, które się nigdy nie odbyły, pozwalają zdobyć popularność fotografowi, który wcale nie robi zdjęć, a nawet wygrywać konkursy sztuk pięknych, pokonując prawdziwych artystów. Dzieje się sporo, jednak ten segment SI nie kończy się na Midjourney i DALL-E od OpenAI. Teraz do tego grona dołącza… YouTube.

Okładka playlisty na YouTube Music zrobiona przez… AI?

YouTube Music wreszcie umożliwia zmianę okładek Twoich playlist — chociaż robi to w dość niestandardowy sposób. Niestety nadal nie będziemy mogli przesłać własnego obrazu, jak na przykład na Spotify, lecz zamiast tego będzie mogli utworzyć niestandardowy obraz za pomocą sztucznej inteligencji. Mamy możliwość wybrania motywu przewodniego, dostosowania stylu lub wymyślenia czegoś samemu, po prostu wpisując to, co chcemy uzyskać.

Źródło: Google

Wtedy YouTube zaproponuje nam kilka wyników i będziemy mogli wybrać ten, który najbardziej nam odpowiada. Brzmi ciekawie? Na ten moment Google informuje, że funkcja dostępna jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, lecz wkrótce ma to ulec zmianie — YouTube chce to wprowadzić na całym świecie. Do tego YouTube ogłosił również jedną istotną funkcję, które pojawi się na platformie do streamowania muzyki. Chodzi o funkcję „szybkiego wybierania”, która pokazuje najczęściej słuchane treści na stronie głównej, umożliwiając szybkie przejście do ulubionych utworów. Co o tym sądzicie?

Źródło: Google